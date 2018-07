Rodada traz oportunidades para empresários do agronegócio

O evento também promove parcerias por meio do networking - Foto: Divulgação

etre os dias 16 e 20 de julho, acontecerá em Campo Grande/MS a primeira edição da Campo Grande Expo 2018.

Durante o evento, o Sebrae/MS promove hoje (17), uma Rodada de Negócios com o objetivo de aproximar comercialmente compradores e vendedores, além de divulgar novas tecnologias ligadas ao agronegócio e possibilitar o acesso a novos mercados e conhecimentos.

O encontro terá um Painel de Oportunidades composto por empreendimentos de grande porte de diversos segmentos que farão apresentação sobre seus negócios e produtos à participantes presentes.

As empresas-âncoras participantes são Agro Smart Cultivo Inteligente,Agrointeli, E-laudo, Sankhya, Sicredi, Solinftec, Personalbov, Rural Centro,Trucadão e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – com programas e investimentos rurais.

O evento também promove parcerias por meio do networking.

O empreendedor escolhe com quais empresas prefere negociar, o que torna o encontro objetivo e amplia as possibilidades de fechamento de negócios. A rodada de negócios é gratuita e acontece a partir das 14 horas, no Terra Nova Eventos.

Para saber mais informações e se inscrever, entre em contato pelo telefone (67) 99247-7441 ou mande um e-mail parapaeco.eventos@gmail.com