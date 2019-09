900 famílias de agricultores oferecerão produtos na nova Central de Comercialização em Rio Brilhante

Jaime destacou a inauguração dessa Central que oferecerá estrutura para a comercialização da produção de mais de 900 famílias de 13 assentamentos - Foto: Divulgação

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, esteve juntamente com o governador Reinaldo Azambuja em Rio Brilhante, nesta quinta-feira (26). Na oportunidade foram destinados ao município quase R$ 31 milhões em investimentos, entre obras entregues, lançadas e em licitação, além da entrega de um caminhão para a coleta seletiva de lixo reciclável, de uma ambulância e de materiais esportivos para as escolas estaduais. Foram autorizadas obras de pavimentação e saneamento e inaugurado um Central de Comercialização para Agricultura Familiar.

Jaime destacou a inauguração dessa Central – investimento de pouco mais de R$ 338 mil – que oferecerá estrutura para a comercialização da produção de mais de 900 famílias de 13 assentamentos, agregando valor ao produto e gerando renda para seu sustento. “Governador Reinaldo já tinha definido uma estratégia para apoiarmos a Agricultura Familiar tanto na questão dos equipamentos como das estradas, e essa é mais uma importante entrega que fazemos através da Semagro e que vai melhorar ainda mais a vida das produtores da agricultura familiar aqui do entorno de Rio Brilhante”.

Na oportunidade o secretário anunciou a inauguração, nos próximos dias, de mais uma indústria em Rio Brilhante. A I9 AgroSciences será responsável por processamento de ureia. “Participamos ativamente dessa conquista, onde o Governo do Estado, além do incentivo fiscal, também deu apoio para aquisição do terreno”, comentou Verruck, destacando a importância da geração de emprego e renda para toda a região e o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento dos municípios.

O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, destacou a parceria do Governo do Estado com o Município. “Nunca, na história de Rio Brilhante, um governador fez tanto pela nossa cidade”, declarou.

Dois bairros já foram beneficiados com coleta e tratamento de esgoto: Nova Brilhante e Pró-Moradia XIV. O valor investido nessas obras de esgotamento foi de R$ 4,4 milhões em recursos próprios.

No Nova Rio Brilhante, foram executados 14,7 quilômetros de rede coletora e feitas 1.232 novas ligações domiciliares de esgoto, conectando todas essas famílias ao tratamento de esgoto doméstico que é operado pela Sanesul. No outro bairro foram executados 11,2 quilômetros de rede e 974 ligações domiciliares.

O Governo vai investir ainda mais R$ 10,9 milhões em saneamento em Rio Brilhante. O recurso é proveniente do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal.

Também participaram das entregas, além de governador e prefeito, os secretários de Estado Eduardo Riedel (Segov), e Sérgio de Paula (Articulação Política), diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro e o deputado Estadual Professor Rinaldo, entre outras autoridades.