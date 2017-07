Resultado do Leilão do Haras Engenho superou expectativas, afirma criador Laucídio Coelho Neto

Sucesso de público e de vendas marcou a realização da 3ª edição do leilão de cavalo árabe do Haras Engenho, realizado no dia 22 de julho em Maracaju e que acontece a cada dois anos. Animais de altíssima linhagem, óvulos, embrião e cobertura atraíram compradores de todo o País, que disputaram lance a lance os produtos ofertados pelo criador Laucídio Coelho Neto e convidados.

“Podemos afirmar com segurança que apesar da crise econômica que afeta todo o País, o resultado do leilão superou as nossas expectativas, pois fechamos negócios com criadores daqui do nosso Estado e ainda de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, ao mesmo tempo em que disputaram os produtos, na fase de pré-lance, pessoas residentes no Uruguai e na Bolívia”, disse Laucídio Coelho Neto.

Os animais leiloados foram submetidos a rígidos padrões de seleção, conforme enfatizou o médico veterinário Paulo Zandavalli, do Haras, Engenho, que é também um dos organizadores do evento. “Ofertamos o que há de melhor no País em animais de excelente performance, força, agilidade e beleza”, argumentou.



Os resultados não poderiam ser melhores. Ainda nesta semana, compradores cujos pré-lances foram superados por outros interessados, entraram em contato com o Haras Engenho em busca de negócios. Pelo fato de o leilão ter sido transmitido ao vivo para todo o Brasil e ao exterior pela Conexão BR, os interessados puderam comprovar o nível dos animais montados. “A busca é principalmente de animais para o esporte, castrados, cuja valorização nos surpreendeu”, disse Paulo Zandavalli.

O leilão - No total foram leiloados 28 animais, 14 deles do plantel do Haras Engenho, que há 42 anos investe na criação do cavalo árabe e ofertou embrião e coberturas do garanhão Thee Apprentice.



Além desses animais, foram leiloados exemplares dos criadores Alexandre Puga de Barcelos, Marco Túlio Dias Lopes Filho, Mauro Luiz Barbosa Dódero, Moacyr de Almeida Filho, Benedito Morato do Amaral, Francisco Vilaró Carrasco, Humberto Florezi, Leonardo Dias Moreira de Abreu e de Osmar Ferreira Dutra, bem como dois animais do Haras Vila dos Pinheiros. Antes da realização do leilão, Laucídio Coelho Neto e a esposa Inês ofereceram aos convidados almoço na sede da propriedade.

