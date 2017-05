Reinaldo quer iniciar em junho recape da MS-347 e garante verba para frigorífico de peixe em Dois Irmãos do Buriti

Dois Irmãos do Buriti (MS) – O governador Reinaldo Azambuja anunciou para o mês de junho a assinatura da ordem de serviço para o recapeamento de 4 km da rodovia MS-347, que atenderá o polo industrial de Dois Irmãos do Buriti, obra já licitada pelo Governo do Estado e orçada em R$ 5,2 milhões.

Em visita ao município, na tarde desta segunda-feira, Reinaldo também garantiu R$ 486 mil em equipamentos para ativar o frigorífico de peixe montado pela prefeitura, cuja estrutura física está pronta.

O chefe do Executivo estadual cumpriu agenda em Dois Irmãos do Buriti para entregar uma patrulha mecanizada, no valor de R$ 161 mil, que servirá à comunidade de agricultura familiar do Assentamento Piúva, formado por 109 famílias.

Na oportunidade, anunciou que no próximo dia 29 será aberto edital para licitação da pavimentação do trecho de 18 km da estrada ecológica MS-450, que liga Palmeiras (Dois Irmãos) a Camisão (Aquidauana).

Integrar, o caminho

O asfalto na MS-347 (ligação com a MS-162 e BR-419) beneficiará as unidades frigoríficas de carne bovina e peixe e a um laticínio e também ao presídio local. “Vamos potencializar as indústrias de Dois Irmãos para que possam gerar mais empregos e receita para o município”, disse Reinaldo Azambuja.

“Quero retornar aqui em junho para dar o início a esta importante obra, entre tantas outras já realizadas no município pelo nosso governo, mesmo na crise. O caminho é essa integração, governo e prefeitura”, acentuou.

A liberação dos recursos para compras dos maquinários para operacionalização do frigorífico de peixes, segundo o governador, depende apenas da assinatura do convênio com a prefeitura.

O prefeito da cidade, Edilson Zandona (Manguinha) informou que o apoio do Estado será fundamental para colocar a unidade em funcionamento. A concessão foi dada ao Projeto Pacu, que abaterá seis toneladas/dia e vai gerar 40 empregos diretos.

Antes da cerimônia, o governador se reuniu com as lideranças locais e recebeu demandas dos vereadores, dentre as quais apoio financeiro para reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal e a cessão de uma área do Estado onde já funciona a sede da associação dos moradores do distrito de Palmeiras

Mais um presente

Ao transferir a cessão da patrulha mecanizada ao município, Reinaldo Azambuja destacou a força da agricultura familiar, hoje responsável por 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, e falou do trabalho de assistência e fomento desenvolvido pela Agraer.

“Assim como os senhores – acrescentou – também tenho orgulho de ser produtor rural, neto de mineiros que vieram desbravar a nossa Maracaju, e hoje somos, pequeno, médio e grande, os responsáveis pelo nosso PIB com exportações e safras recordes”.

Os equipamentos agrícolas, adquiridos por meio de emenda ainda quando Reinaldo Azambuja era deputado federal, foram entregues ao prefeito e ao presidente da Associação dos Produtores da Piúva 5, Douglas Fernandes, o qual, em sua fala, agradeceu “mais este presente” do governador.

“Chegaram em boa hora, quando estamos recebendo o crédito de custeio (R$ 25 mil por parceleiro) por parte do Banco do Brasil, graças ao apoio da Agraer, e precisamos preparar a terra para a gente plantar hortaliças, cana, laranja e reformar o pasto”, disse Fernandes.

Presentes ao ato realizado na prefeitura, a vice-governadora Rose Modesto, o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), secretario-adjunto Ricardo Senna (Semacro); e os deputados estaduais Beto Pereira e Rinaldo Modesto.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos; Chico Ribeiro

