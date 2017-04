Reinaldo libera emenda para a saúde e entrega patrulha mecanizada em Maracaju

Maracaju (MS) – O governador Reinaldo Azambuja liberou repasse no valor de R$ 280 mil ao Hospital Soriano Correa da Silva, proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado Márcio Monteiro, durante sua visita a Maracaju, neste sábado, e entregou a prefeitura local uma patrulha mecanizada, que atenderá ao Assentamento Santa Guilhermina, situado na região da Água Fria.

Durante a assinatura do repasse, ao lado do prefeito Maurílio Azambuja, do deputado Márcio Monteiro e outras autoridades, o governador destacou o apoio das bancadas federal e estadual na captação de verbas para os municípios e lembrou que sua gestão praticamente dobrou o volume de recursos destinados às emendas, que em 2014 foi de R$ 800 mil, e em 2016, chegam a R$ 1,5 milhão, mesmo valor deste ano.

“Num período de crise em que vivemos o que move é a parceria, e hoje podemos afirmar que os investimentos que empregamos em Maracaju também estão sendo canalizamos para os demais 78 municípios, atendendo principalmente setores essenciais como a saúde e educação”, comentou Reinaldo Azambuja, autor da emenda da patrulha mecanizada destinada em 2014, juntamente com o ex-senador Ruben Figueiró, quando ainda era deputado federal.

Mais investimentos

Logo pela manhã deste sábado, o governador, ao lado da primeira-dama Fátima Azambuja, dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), entregou a patrulha mecanizada, no valor de R$ 161 mil, e reafirmou o compromisso de seu governo de investir R$ 40 milhões na aquisição de dois mil equipamentos agrícolas para atender a agricultura familiar.

O maquinário atenderá as 220 famílias do Assentamento Santa Guilhermina, comunidade que recebeu toda a atenção de Reinaldo Azambuja quando foi prefeito de Maracaju. Presentes ao ato também o senador Pedro Chaves, o deputado federal Geraldo Resende, os deputados estaduais Zé Teixeira, Márcio Fernandes, Coronel Davi e Paulo Correa, o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, vereadores do município e prefeitos da região.

“Levamos água, estradas e construímos uma escola para estas famílias da Santa Guilhermina, quando fomos prefeitos, e agora entregamos equipamentos que são importantes para melhorar a produção de hortifrutigranjeiros, diversificando a agricultura familiar local e proporcionando melhor qualidade de vida a estas pessoas”, destacou Reinaldo.

Revolução no campo

Os investimentos do Governo do Estado na estruturação da agricultura familiar, segundo o diretor-presidente da Agraear, Enelvo Felini, “vai revolucionar o campo” e estruturar o pequeno produtor a preparar melhor sua terra e, consequentemente, produzir mais, em menor tempo e sacrifício. “Esta é mais uma ação para tornar o Estado menos dependente de alimentos produzidos fora, além de fortalecer a produção destinada à merenda escolar”, observou Felini.

O presidente da associação que congrega os assentadas do Santa Guilhermina, Avanio José Costa, agradeceu o apoio do governador Reinaldo Azambuja, realçando que os equipamentos agrícolas vão permitir condições de produzir mais e atender as demandas do mercado. “Hoje nosso trabalho no preparo da terra é braçal”, frisou. No ato, Reinaldo e Fátima Azambuja foram presenteados pelos parceleiros com produtos da terra.

Pavimentação

O governador, durante sua agenda na cidade, vistoriou ainda a obra em execução pelo Estado de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do prolongamento da Avenida Joaquim Ferreira Azambuja – investimento de R$ 1,5 milhão -, que reduzirá a distância de acesso dos moradores da região do populoso bairro Junquita à MS-162. Os serviços estão adiantados e serão concluídos em junho.

Sílvio Andrade – Subcom

Fotos: Chico Ribeiro

