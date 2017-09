Reinaldo Azambuja autoriza licitação de 40 km da MS-228

O governador Reinaldo Azambuja participa da abertura de mais uma edição da Feapan (Feira Agropecuária do Pantanal), em Corumbá, na noite desta quarta-feira, após participar de ato solene em comemoração as 239 anos da histórica cidade, ocasião em que, entre outras ações, autorizará o processo licitatório da obra de implantação de 40 km da estrada MS-228. O trecho compreende da Curva do Leque a Nhumirim, unidade da Embrapa Pantanal.



A implantação de uma base com aterro e cascalhamento da MS-228 atende a uma antiga reivindicação dos produtores rurais da região pantaneira da Nhecolândia, um dos principais centros criatórios de bovinos da planície. A meta do Governo do Estado é, numa segunda etapa, expandir a obra mais para o centro da região, cujo acesso, dificultado pelo terreno arenoso e lagadiço, prejudica a retirada do gado e o abastecimento das fazendas.



Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá, disse que a implantação das MS-228 e MS-423, já em obras, dará um grande impulso na pecuária, setor que mais emprega nos municípios pantaneiros. As intervenções do governo na malha viária pantaneira, onde grande parte ainda era de estradas boiadeiras, representam reivindicações antigas da região, em especial de Corumbá, segundo maior rebanho bovino do País, com dois milhões de cabeças.



"A elevação das estradas, hoje no nível das águas, e a colocação de tubulões nas vazantes, vão evitar a interrupção no acesso, o que significa que podemos operar o ano todo, comercializando nosso gado e levando suprimento às fazendas, com menos tempo e custo de manutenção dos veículos”, destacou o dirigente ruralista. “O governador assumiu o compromisso com a nossa classe ruralista e está realizando um grande sonho.”



Linhas de financiamento



A Feapan será aberta oficialmente nesta quarta, às 21h, no Parque Belmiro Maciel de Barros, pelo presidente do Sindicato Rural de Corumbá. O maior evento do agronegócio pantaneiro será prestigiado pelo governador Reinaldo Azambuja, que cumpre atenda até quinta-feira na cidade, e pelo presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Maurício Sato. Logo após, haverá o show (pago) da cantora sertaneja Marília Mendonça.



A feira tem o apoio do Governo do Estado, na parte de estrutura no parque, e segue até domingo, 24, com shows, leilões de bovinos e equinos, palestras, cursos de capacitação, provas do cavalo pantaneiro e torneio do laço comprido. Com linhas de financiamento garantidas pelo Banco do Brasil e Sicredi, o setor de maquinários e implementos agrícolas estima uma excelente comercialização, como ocorreu no ano passado.



Leilões de bovinos e equinos



Os leilões começam na quinta-feira com mil cabeças de gado de cria, recria e engorda, no tatersal do parque. Na sexta, acontecerá um dos leilões mais concorridos, o de touros de alta linhagem, com oferta de 200 animais procedentes da Embrapa Pantanal e dos criatórios da Nelore Digenio, Roberto Castro Cunha, Ari Basso, Dirceu Miguéis, Arlindo Pavan e Mercy Roberto Vilela. No sábado, leilão de 40 cavalos pantaneiros de MS e MT.



A Embrapa Pantanal participa com nove touros de elite, animais provenientes da Fazenda Nhumirim. Segundo a pesquisadora em reprodução animal da Embrapa, Juliana Borges, os touros ofertados são classificados pelo Geneplus/Embrapa - programa de melhoramento genético de gado de corte. “Procuramos produzir animais equilibrados e harmoniosos, adaptados ao sistema de produção do pantanal”, explicou a pesquisadora.



Shows são gratuitos



Segundo o chefe Embrapa Pantanal, Jorge Ferreira de Lara, a participação da unidade neste evento tão significativo para a região vem ao encontro da missão da empresa, que é gerar tecnologia e levar esse conhecimento até o produtor. “A feira é uma oportunidade de mostrar os nossos produtos, divulgar nossas ações e aproximar cada vez mais os pantaneiros da instituição. A nossa meta é aumentar nossa participação dentro do evento”, anunciou.



A programação da Feapan, incluída na programação comemorativa dos 239 anos da Capital do Pantanal, contará, ainda, com shows gratuitos de Marlon e Maciel, João Pedro e Junior, Grupo MDO e Marlon e Moreno, além do baile carapé, provas de laço comprido e Corrida Feapan. A feira conta ainda com o apoio da prefeitura de Corumbá (logística e linha de ônibus ao parque), Famasul, Senar, Grupo Promove, BJ2 e Clube do Laço Comprido.

