Reflore/MS marca presença no Showtec 2018

Showtec 2018 em Maracaju - Divulgação

Nesta quarta-feira (17) começa em Maracaju-MS o Showtec 2018, uma das maiores feiras de tecnologia do agronegócio brasileiro. O evento busca apresentar novas tecnologias para o campo e proporcionar aos participantes novos conhecimentos, técnicas e práticas do setor. Integrantes da Reflore/MS (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas), marcam presença na feira, visitando os expositores e participando de palestras e debates.

“Participar do Showtec é uma oportunidade para conhecer novos sistemas e equipamentos, trocar experiências e nos conectarmos com profissionais do agro. Anualmente a feira tem crescido, se destacado no cenário nacional da área e contribuído com o desenvolvimento do agronegócio sul-mato-grossense”, pontua Dito Mário, diretor executivo da Reflore/MS.

A feira é destinada para produtores, empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros. Acontece de 17 a 19 de janeiro, na estrada da Usina Velha, Km 02, em Maracaju-MS. O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul). Tem patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e conta com o apoio do Sicredi, Agrisus e Prefeitura Municipal de Maracaju.