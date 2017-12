Rally temático percorre lavouras de soja do MS e mostra resultados do tratamento de sementes da soja

No último dia 22, as regiões de Maracajú e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, receberam uma edição do Rally Dermacor® - Divulgação

No último dia 22, as regiões de Maracajú e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, receberam uma edição do Rally Dermacor®. A série de provas automobilísticas é uma iniciativa da empresa DuPont Proteção de Cultivos em parceria com revendas, sementeiras e cooperativas agrícolas. O objetivo do circuito é levar à cadeia produtiva da soja informações sobre os benefícios transferidos pela prática do tratamento de sementes industrial ao resultado final de produtividade e rentabilidade de lavouras. O evento teve a parceria da Sementeira Jotabasso.

De acordo com a DuPont, cada evento da série compreende a realização de uma prova de regularidade intercalada a uma agenda de debates temáticos, com ênfase no tratamento de sementes da oleaginosa. As provas são planejadas para 30 a 40 carros ocupados por piloto e navegador, geralmente sojicultores e agrônomos de revendas e cooperativas. Vence a dupla que comete menos erros no cumprimento de médias horárias definidas pela direção de prova. O nome dado ao rally é uma alusão ao inseticida para tratamento de sementes Dermacor®, desenvolvido e distribuído pela DuPont.

O gerente de marketing para Tratamento de Sementes da DuPont, Érico Cardoso, explica que ao longo do percurso os competidores fazem “pit stops” em cinco estações temáticas, preparadas para abrigar exposições e debates em torno dos benefícios do tratamento de sementes da soja.

“São campos demonstrativos que revelam os diferenciais do tratamento com Dermacor® no manejo de pragas em sementes e plântulas de soja”, resume o executivo. “O rally temático permite à DuPont e a seus parceiros demonstrar como a associação entre a tecnologia de Dermacor® e a da soja Bt resulta no controle mais eficiente de pragas foliares e de solo da cultura, contribuindo para o aumento de produtividade de duas sacas por hectare, em média”, exemplifica o gerente.

“Nas estações também abordamos as principais pragas que incidem na soja de cada região do rally, além dos efeitos de Dermacor® na uniformidade do estande da cultura da soja”, continua Érico Cardoso. Segundo ele, o percurso de cada prova prevê ainda uma visita a uma unidade voltada ao tratamento industrial de sementes da soja.

A DuPont ressalta que o inseticida para tratamento de sementes Dermacor® é considerado uma das grandes inovações introduzidas recentemente na agricultura mundial. O produto, diz a empresa, foi o primeiro da revolucionária classe química Diamidas Antranílicas lançado no Brasil para tratamento de sementes. “Dermacor® proporciona efeito residual prolongado e é altamente seletivo aos inimigos naturais das pragas”, conclui Érico Cardoso.

A corrida, nas regiões de Maracajú e Ponta Porã, foi vencida pela dupla Philipe Motti de Souza, da Fazenda Ouro Verde e Vinícius Christianini, da Fazenda Jatobá. Em 2º e 3º lugares ficaram Alisson da Silva Costa e Rodrigo Ferreira Leite, ambos consultores da Boa Vista, e Frederico Foletto, da Fazenda Sussuarana e Diego Silva Lima, consultor da Boa Vista, respectivamente.