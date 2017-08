Rally da Pecuária chega a Cassilândia nesta terça-feira

A Equipe 7 do Rally da Pecuária 2017 estará no Mato Grosso do Sul na última semana da expedição para avaliar a produtividade do pecuarista Sul matogrossense e realizar eventos técnicos. A expedição chega a Cassilândia nesta terça-feira, dia 15 de agosto, e, no dia seguinte, quarta-feira, dia 16, realiza encontro com produtores da região de Camapuã no Salão Conviver, às 19h.

Na quinta, dia 17, a partir das 09h30, o coordenador do Rally, Maurício Palma Nogueira, fará palestra sobre as perspectivas da pecuária de corte no Brasil na Acrissul (Associação dos Criadores de MS), em Campo Grande. Na sequência, a Equipe irá para Três Lagoas. Na sexta-feira, dia 18, deixará o Estado seguindo para São José do Rio Preto (SP), onde a expedição será finalizada com novo evento técnico.

O Rally da Pecuária 2017 teve início em 08 de maio no Rio Grande do Sul, com a Equipe 1. Na sequência, a Equipe 2 percorreu o Oeste e Norte do Paraná, o Oeste de São Paulo chegando ao Triângulo Mineiro. Nesse percurso, os técnicos realizaram quatro eventos oficiais e seis oficinas de produtividade. Após avaliar a região de Palmas (TO) e Redenção (PA), os técnicos da Equipe 3 foram ao Nordeste e Médio-Norte do Mato Grosso.

A Equipe 4 prosseguiu no Mato Grosso, onde realizou evento em Alta Floresta, seguindo para Cotriguaçu e Juína, finalizando a etapa em Vilhena (RO). Já a Equipe 5 percorreu o Acre, Rondônia e o Mato Grosso, onde visitou áreas no Vale do Guaporé, na penúltima equipe, 6, avaliou regiões onde predominam confinamentos, em Goiás.

Logística e metodologia

O Rally acontecerá até 18 de agosto, levando a campo 7 equipes que percorrerão cerca de 70 mil quilômetros em 11 estados responsáveis por 86% da produção de carne e 82% do rebanho nacional - Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia e Acre.

Para coletar informações, as equipes utilizam levantamentos qualitativos pelo contato direto com produtores e lideranças regionais, e quantitativos, por meio de amostragem de pastos, índices zootécnicos, composição do rebanho, estimativa de confinamento, sistema de gestão e produção permitindo uma avaliação consistente das produções e realidades regionais.

Estratégia em campo

Nesta edição, serão realizados 12 eventos para produtores e profissionais do setor e 10 “oficinas da produtividade”. O Rally da Pecuária inovará no formato dos eventos e profissionais da Agroconsult e das empresas patrocinadoras irão interagir com o público presente, formado por produtores e técnicos do setor, para gerar debate sob o tema “Produtividade e eficiência: o que era diferencial agora é sobrevivência”. Estatísticas e análises dos dados levantados das últimas edições indicam tendências preocupantes para os players do mercado pecuário. Essas tendências, e as melhores alternativas para os produtores se anteciparem a elas, serão exploradas também ao longo dos eventos.

Outra novidade é a apresentação de análises econômicas que, pela primeira vez, serão exclusivamente elaboradas a partir dos dados do público entrevistado em anos anteriores. O grau de democratização das informações geradas pelo projeto será bem maior, com análises inéditas.

A expedição é organizada pela Agroconsult e patrocinada por Banco Santander, Boehringer Ingelheim Saúde Animal, Dow AgroSciences, DSM/Tortuga, Fertilizantes Heringer, JBS, Phibro Animal Health e Volkswagen, com apoio da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne), CNA (Confederação Nacional da Agricultura), Agrosatélite, FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável).

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydapecuaria.com.br, com informações atualizadas diariamente pelo www.twitter.com/RallydaPecuaria e https://www.facebook.com/rallydapecuaria/

Evento em Camapuã: Produtividade e Eficiência: O que era diferencial agora é sobrevivência

Data: 16 de agosto, às 19h

Local: Salão Conviver

Endereço: Rua Antônio João, 366 – Centro, Camapuã/MS

Inscrições: http://pages.rdstation.com.br/evento-camapua-ms

Evento em Campo Grande: Produtividade, rentabilidade e perspectivas para a pecuária de corte no Brasil

Data: 17 de agosto, às 9h30

Local: Acrissul

Endereço: Parque Laucídio Coelho – rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho – Campo Grande/MS

Inscrições: http://sba1.com/rallydapecuaria

