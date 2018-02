I Campo Grande Expo gera R$ 8 milhões em contratos de financiamento de máquinas agrícolas e camionetes

Anunciou que neste ano são R$ 7,9 bilhões de crédito para o Centro-Oeste e R$ 1,8 bilhão para Mato Grosso do Sul, salientando que o recurso para o Distrito Federal nunca é totalmente utilizado, então esse total para MS poderá ser superado em 2018 - Fotos: Maurício Hugo

Faltando mais de 4 meses para a abertura oficial da Campo Grande Expo 2018, o banco parceiro do evento fechou R$ 8 milhões em propostas de vendas de máquinas, implementos agrícolas e camionetes. A concretização desses negócios foi iniciada durante o Dia de Campo realizado dia 23, no Terra Nova Eventos, na Capital de Mato Grosso do Sul. Uma série de outras atividades realizadas no pré-evento asseguram a consolidação da nova feira, que têm conceitos diferenciados e privilegia a inovação tecnológica e a garantia de maior lucratividade para os produtores rurais.

O assessor do Mercado do Agronegócio do Banco do Brasil, Breno dos Reis Martins, informou que parte dos contratos de financiamentos foram iniciados por produtores no local do evento, mas muitos também foram fechados por telefone. “Como estamos em época de colheita de safra, e na sexta-feira o tempo estava bom, muitos produtores rurais acabaram optando por permanecerem nas fazendas acompanhando a colheita e não puderam se deslocar até o pré-evento da Campo Grande Expo 2018. Mas isso não impediu que iniciássemos o processo para contratação de financiamentos”, destacou Bruno Martins. Segundo ele, os contratos de financiamento de máquinas e implementos agrícolas estão sendo feitos por meio do FC0 – Fundo Constitucional do Centro-Oeste, a juros de 7,5%, enquanto que para o financiamento de camionetes, o banco tem uma linha de crédito especial, a Investe Agro, que é exclusiva para produtores rurais e para a venda de camionetes. O juro nesse caso é de 10,5% ao ano, o que Breno garante ser uma taxa muito atraente para a compra de veículos.

Pré-evento movimentou o setor

Centenas de produtores rurais, empresários, e representantes de outros segmentos do agronegócio compareceram ao Terra Nova Eventos para o Dia de Campo que marcou o primeiro dos pré-eventos que serão realizados antes da feira Campo Grande Expo, marcada para acontecer em julho próximo. As atividades foram iniciadas cedo com o plantio de uma lavoura de milho safrinha consorciada com braquiária. O engenheiro agrônomo Guilherme Ferronato coordenou os trabalhos de plantio e orientou a todos os presentes sobre essa prática que assegura diversas vantagens para o produtor, em especial o enriquecimento do solo da propriedade rural.

Foram realizadas três palestras na sequência dos trabalhos. Elvison Ramos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento falou sobre o Plano ABC – Desafios e Perspectivas. Explicou que o Plano ABC está dentro do Programa do MAPA de baixa emissão de carbono. O foco é a proteção do meio ambiente, e são garantidos os instrumentos para que o produtor rural possa acessar o crédito e obter os recursos para implantar esse programa de sustentabilidade. Ele também falou sobre a prioridade dada pela organização da feira a Integração Lavoura - Pecuária – Floresta, salientando ser uma tendência para o mercado do agronegócio brasileiro integrar tecnologias, buscar a inovação que leve a mais produtividade e rentabilidade

A segunda palestra foi da pecuarista Tereza Vendramine, a Teca, diretora-executiva da Sociedade Rural Brasileira. Ela falou da importância, cada dia maior, da presença feminina nas atividades do campo, inclusive cada vez mais na gestão e na administração de propriedades rurais. Salientou a importância da presença feminina, com sua sensibilidade e garra, na melhoria das práticas oriundas da atividade rural. Ela também destacou o acerto da empresária Alessandra Piano, organizadora e presidente da Campo Grande Expo 2018 em priorizar a inovação e boas práticas tecnológicas, como a integração lavoura-pecuária-floresta nas atividades da nova feira de agronegócio. “Todos os produtores e produtoras querem chegar nesse alto nível tecnológico da integração, que assegura mais rentabilidade e também a proteção ambiental de nossas propriedades. Mas é um projeto ambicioso, que exige conhecimento e por isso é muito importante discutir a integração”, afirmou Teca.

Por fim, Edimilson Alves, que é diretor de Implementação de Programas e Gestão de Fundos, da SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste esclareceu aos produtores os caminhos mais seguros para acessarem o Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO. Ele garante ser o menor juro do mercado. Anunciou que neste ano são R$ 7,9 bilhões de crédito para o Centro-Oeste e R$ 1,8 bilhão para Mato Grosso do Sul, salientando que o recurso para o Distrito Federal nunca é totalmente utilizado, então esse total para MS poderá ser superado neste ano de 2018.