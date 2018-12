Projeto prevê expandir técnica que utiliza plástico para benefícios na horticultura

Campo Grande (MS) – Com o propósito de reduzir os custos de produção e obter melhores resultados nas lavouras, a utilização da plasticultura no cultivo das hortaliças, uma tecnologia conhecida como mulching agrícola de solo, começa a ser expandida para os pequenos agricultores de Campo Grande. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a Prefeitura de Campo Grande e a Cooperativa Agrícola de Campo Grande (Coopgrande) realizam neste sábado (15.12) um dia de campo a fim de capacitar os produtores e expandir a prática do mulching na Capital. O programa acontece na fazenda Sant’Anna do Lageado, BR 163 Km 474, a partir das 9 horas.

O projeto Inovando com Mulching, criado em outubro deste ano, vai disponibilizar, inicialmente, 50 canteiros como unidades demonstrativas para que os produtores possam apreender o uso da técnica. “Será um dia de campo que marca o início do Projeto. Apesar de ser uma tecnologia antiga, hoje temos apenas um agricultor na Capital que está iniciando o uso do mulching”, explica o engenheiro agrônomo da Agraer, José Ubirajara Coelho Junior, mestre em Produção e Gestão Agroindustrial.

O mulching é uma técnica que introduz um plástico, formando uma barreira física na superfície do solo, garantindo benefícios ao agricultor em diversos aspectos. “Entre os benefícios da plasticultura estão a diminuição do uso de defensores agrícolas, redução da incidência de pragas e controle da umidade do solo, o que reduz também a necessidade do uso de água para a irrigação, se tornando assim uma prática sustentável também”, detalha.

O plástico específico para o campo pode ser orgânico e inorgânico, podendo variar nas cores. O preço para cada mil metros varia, segundo o engenheiro, entre R$ 750,00 a R$ 800,00. “O mulching pode durar entre um ano e meio a dois anos, dependendo dos cuidados do agricultor e do tipo de hortaliça que será plantada. Em relação ao preço, compensa, já que hortaliças como abobrinha e pepino podem ser colhidas em até 45 dias depois do plantio, o que já dá retorno financeiro ao agricultor”, afirma.

Mulching

A técnica surgiu em meados dos anos 50, nos Estados Unidos e hoje, além de ser utilizada em horticulturas, chegou até às plantações de café. Das vantagens já citadas, o mulching impede também que os nutrientes se percam por causa das chuvas, mantém a temperatura do solo e protege o mesmo dos agentes climáticos, como geadas e chuvas fortes.

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Agraer