Programação para criadores de ovinos é atração da 79ª Expogrande

Uma novidade do setor de ovinos durante a Expogrande 2017 promete ser o novo xodó da Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos (Asmaco). Um pavilhão com capacidade para 120 ovinos e um restaurante especializado na carne de cordeiro prometem ser fortes atrações da 79ª Expogrande, que acontece entre os dias 30 de março a 9 de abril.

O pavilhão abrigará ovinos de diversas raças, entre elas Ile de France, Texel, Santa Inês, Dorper, Bergamácia e Suffolk. Os criadores estão animados para a feira e prometem trazer o que há de melhor de genética no estado. "Esse pavilhão será um chamariz para mostrar que o Mato Grosso do Sul é um produtor de carne de cordeiro de extrema qualidade", afirma Jorge Tupirajá, membro Asmaco.

Ao lado do pavilhão o restaurante, totalmente climatizado e com capacidade para cerca de 70 pessoas, servirá cortes especiais de cordeiro e também de bovino. Com assinatura da grife Figueira, o restaurante tem área interna climatizada e uma varanda aberta, e estará aberto para almoço e jantar com pratos à la carte.

"A expectativa é a melhor possível. Estamos participando pela primeira vez da Expogrande e trazendo nosso pessoal para servir o que temos de melhor. Serão seis cortes a escolher, com salada e mais dois acompanhamentos para o cliente escolher", explica João Francisco, diretor da Figueira Churrascaria.

Leilão

Além dos novos espaços, a ovinocultura contará com eventos importantes na 79ª Expogrande.

No dia 2 de abril o Leilão Cabanha do Vermeio e Convidados ofertará cerca de 30 lotes de reprodutores e ovelhas das raças Texel, Dorper, santa Inês e Suffolk, às 10h no Tatersal de Elite 2. "Eu separei animais diferenciados, de genética de altíssima qualidade para ofertar de várias raças e diversos gostos. Vamos marcar essa data na Expogrante e fazer com que a ovinocultura volte a crescer no estado", falou Fabio Miranda Mori, o Vermeio.

Simpósio

O 15º Simpósio sul-mato-grossense de Ovinocultura será no dia 01 de abril, das 07 às 14h no auditório da Acrissul.

Com tema "Genética em prol do Mercado", o simpósio tratará de assuntos como a decisão de compra de matrizes e reprodutores por parte dos pecuaristas, Registro Genealógico pelas Associações de Raças, adoção de critérios técnicos, além de outros tópicos importantes para tomadas de decisão visando o sucesso do negócio.

Programação

8h - Inscrições e recepção

8h30 - Abertura – Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Ovinos (Asmaco)

Luis Roberto Silveira Maia – Presidente

Ana Cristina Andrade Bezerra – 1ª Secretária

Fernando Alvarenga Reis – Diretor Técnico

8h45 – 9h50 - "CEIP – conceito e potencial aplicação na ovinocultura" – Victor Breno Pedrosa, Professor Doutor de Melhoramento Animal e Estatística da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

9h50 – 10h15 - "Identificação eletrônica – otimizando o controle zootécnico" – Rogério Beretta, Superintendente do Senar/MS

10h15 – 12h - Mesa Redonda – Palestrante e convidados/plenária

Debate: "Ferramentas em prol do aprimoramento genético na ovinocultura tropical"

Moderador: Gelson Luis Dias Feijó, Médico Veterinário, Pesquisador Embrapa Gado de Corte

TÓPICOS:

"Registro genealógico e mercado – uma visão prática"

"Cruzamentos e potencial uso rentável na ovinocultura"

79ª Expogrande

A 79ª Expogrande acontece entre os dias 30 de março e 09 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (Mato Grosso do Sul), e conta extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios.

Mais informações diretamente na Acrissul pelo telefone (67) 3345-4200.

