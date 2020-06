Produtores rurais e indústria doam mais de 3 mil litros de leite a entidades de MS

Entidades beneficiadas são: o Asilo São João Bosco, Voluntários do Amor, Santa Casa – Oncologia, Projeto Criança Carente Feliz e o Projeto Nossa Senhora da Abadia - DIVULGAÇÃO

Produtores rurais da capital e região, representantes de laticínios e associados ao Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), entregaram nesta terça-feira (2), cerca de 3.040 litros de leite para entidades de Mato Grosso do Sul. A ação integra a programação da Semana Sul-mato-grossense do Leite, que tem entre os organizadores a Frente Parlamentar do Leite, coordenada pelo deputado estadual Renato Câmara, e a Semagro, liderada pelo secretário Jaime Verruck.



As entidades beneficiadas são: o Asilo São João Bosco, Voluntários do Amor, Santa Casa – Oncologia, Projeto Criança Carente Feliz e o Projeto Nossa Senhora da Abadia. “Apesar do leite ser um produto em que seu valor agregado, não facilita a vida de quem produz, temos uma satisfação muito grande em ajudar pessoas que precisam dessa proteína, a fim de estimular a saúde. A mobilização foi uma iniciativa dos próprios associados do Sindicato e ganhou uma repercussão muito valiosa, que significa muito mais que o volume doado no dia de hoje”, destaca o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

O conselheiro do SRCG e da Santa Casa, Antônio Moraes, elogiou a iniciativa. “O Sindicato está no caminho certo, defendendo nossos interesses de produtores rurais, fazendo com que a gente se sinta estimulado nesses tempos de dificuldades. Sinto entusiasmo de continuar produzindo, porque temos consciência que somos o segmento que tem mais batalhado nesse momento, mais que a gente só a saúde. Mas somos nós que estamos colocando comida na mesa e no supermercado. Sinto-me orgulhoso”.



A produtora Aurora Real, uma das mobilizadoras da ação, colocou-se à disposição para novas ações neste sentido. “Me encantei com o Sindicato Rural, estive aqui como diretora, estou como associada, e é maravilhoso quando a gente encontra uma entidade que quer fazer alguma coisa diferente. Muito obrigado, as coisas andaram, estamos na semana do leite e vejo que a ideia dessa ação caiu em solo fértil, germinou e deu frutos. Espero que a parceria continue, sabemos que gentileza gera gentileza, dinâmica gera dinâmica e coisas boas só geram coisas boas”, apresentou Aurora.



Representando o Sindicato, a associada Luciana Gabas, destacou que os beneficiados receberão a produção via indústria, que também se destacaram como parceiros. “Levamos em consideração o número de pessoas que são atendidas nos projetos de cada entidade. A Santa Casa receberá a maior quantidade de leite, devido atender pessoas do Estado inteiro, assim, entendemos que dessa maneira estaríamos atendendo pessoas não só de Campo Grande. Nós produtores, não poderíamos doar diretamente para as entidades, não podemos vender e nem doar leite cru, então precisamos dos parceiros que são os laticínios para poder fazer a doação”, pontuou.



Representando as indústrias parceiras o gestor do Leite Caipira Laticínio, Hélio Campagna, agradeceu a oportunidade de participar do projeto. “Recebemos o convite do Sindicato e tranquilamente me coloquei à disposição. Vimos a quantidade para poder pasteurizar, embalar e ver onde iriamos fazer a distribuição. É um prazer enorme estar participando deste projeto”.



Representando o presidente da Santa Casa de Campo Grande, Hebert Xavier, o vice presidente Heitor Freire, também aproveitou a oportunidade para agradecer a iniciativa dos produtores rurais. “A quantidade do leite é uma coisa material, mas o significado dessa doação é algo imaterial e agradecemos profundamente. A Santa Casa vai completar agora 103 anos e ao longo da nossa trajetória recebemos doações da comunidade. Hoje tivemos a doação dos produtores de leite e outros que têm fazendas em Rio Pardo, e que vão doar carne o ano inteiro para nós. E como disse, essa doação do leite tem um significado muito maior do que os mil litros de leite, porque é uma manifestação de intenção de colaboração”, finaliza.



Produtores Doadores de Leite – Semana Sul-mato-grossense do Leite



Genoir Jose Kuffel Gabriel - Faz. Nossa Senhora de Fátima - Jaraguari

Clemilson Soares Godinho - Faz. São Jose - Bandeirantes

Alberto Pense Camapanha - Faz. Cervinho - Bandeirantes

Paulo Pellegrini - Girolando New - Jaraguari

Wilson Igi - Faz. ETN Alvorada - Campo Grande

Ronan Salgueiro - Faz. Fazendão - Campo Grande

Lauro Fanhani Zanatta - Faz. Araucária - Bandeirantes

Marcel Côrtes Mendonça - Estância Cabeceira do Girolando - Jaraguari

Vaudionor Vilela de Oliveira Rosa - Girolando V8 - Jaraguari

Waldemar Godinho A. Neto - Faz. Barreiro - Bandeirantes

Renato Prado Medrado - Estância Paraíso - Jaraguari

Thiago Barros Xavier - Girolando TBX - Rochedinho

Isa Cassia Nogueira - Faz. Santa Fé - Jaraguari

Grupo Guarujá - Rancho Montana - Campo Grande

Aurora T. Cinato Real - Girolando Real - Jaraguari

Laura Fanhani Zanatta - Faz. Mangabeira - Bandeirantes