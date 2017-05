Produtores rurais de MS vão a Brasília em audiência pública sobre Funrural

Com a finalidade de debater a aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF), quanto a cobrança do Fundo de Assistência ao Produtor Rural (Funrural), produtores de Mato Grosso do Sul vão a Brasília participar de audiência pública, que acontecerá nesta quarta-feira (3), às 9h, no auditório Petrônio Portela, no Senado.

Produtores rurais, empresários e representantes de classe já confirmaram presença. Entre eles líderes de Sindicatos Rurais, cooperativas e do Movimento Nacional de Produtores (MNP). A audiência é uma solicitação do deputado federal, Luiz Carlos Heinze, e foi aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal (CAPADR).

Será uma audiência conjunta, da Câmara Federal e Senado. E o encontro contará também com a participação de entidades de outros estados, que consideram a urgência da questão.

