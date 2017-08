Primeira Expoequestre acontece em outubro em Campo Grande

Uma nova exposição está sendo preparada para criadores e amantes de cavalos. A 1ª Expoequestre acontecerá entre os dias 21 e 29 de outubro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS).

O evento deverá difundir conhecimento através de oficinas, cursos e workshops específicos relacionados ao universo equestre; promover provas como tambor, laço comprido, ranch sorting e baliza; comercializar animais através de leilões e da modalidade shopping; gerar negócios para empresas ligadas ao setor através dos estandes que já estão sendo comercializados; além de atrair o grande público com shows e a praça de alimentação.

Este deverá ser o maior encontro de criadores, esportistas e empresários do segmento, atraindo participantes de todo o Mato Grosso do Sul e Brasil. Segundo o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) Jonatan Barbosa, esta é uma iniciativa para fomentar a interação e conhecimento de criadores, estudantes e interessados em equestres.

"Teremos não só cavalos, mas os muares e tudo que é de alguma forma relacionado ao segmento equestre. Queremos que esta seja a primeira de muitas Expoequestres e que entre no calendário da cidade e de Mato Grosso do Sul. É importante que quem queira participar já faça contato na Acrissul e garanta seu espaço, pois a procura está grande", afirma.

Interessados em participar da 1ª Expoequestre deverão entrar em contato diretamente com a Acrissul pelo telefone (67) 3345-4200.

