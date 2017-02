Presidente do Sistema Famasul destaca potencialidades do agro em evento do BB

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito alou da importância da integração com instituições financeiras. / Divulgação

Pesquisa científica, tecnologia, empreendedorismo rural e alinhamento institucional. Estes foram os principais pontos destacados pelo presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, durante um evento realizado, na última quarta-feira (25), na sede do Banco do Brasil para diretores executivos de regionais do País.

Durante a palestra, Saito falou sobre o desenvolvimento do setor ao longo dos últimos anos. “Nas últimas 30 safras, tivemos um incremento de área de produção agrícola de 2%, ao mesmo tivemos um incremento de produtividade 20%, o que levou a um aumento de produção de 30%”.

Em seguida, o presidente destacou os pontos que levaram o setor produtivo a avançar, com sustentabilidade. “É uma demonstração clara do trabalho da comunidade científica do nosso setor, a tecnologia que é a base do desenvolvimento do agro”, acrescentou.

Mauricio Saito falou também do alinhamento institucional do Sistema Famasul, do relacionamento com o produtor, do funcionamento do sistema sindical e da importância da integração com instituições financeiras. “A aproximação com a instituição financeira deve acontecer sempre e não apenas em tempos de crises”.

O evento contou com a participação do diretor tesoureiro do Sistema Famasul, Luís Alberto Moraes Novaes; a diretora do Sistema Famasul e da Aprosoja/MS , Thais Faleiros; que foram recepcionados pelo superintendente estadual do Banco do Brasil, Glaucio Fernandes e o vice-presidente de distribuição de varejo e gestão de pessoas do BB, Walter Malieni Júnior.

Novaes aproveitou a ocasião para falar da importância do evento para Mato Grosso do Sul. “É de extrema relevância essa aproximação de uma importante instituição financeira com o setor produtivo”.

