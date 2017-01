Presidente da Fundação MS recebe homenagem no Showtec 2017

Nesta quarta-feira (18), durante cerimônia de abertura do Showtec 2017, a atual diretoria da Fundação MS foi homenageada, representada pelo presidente da entidade, Luis Alberto Novaes Moraes, que se dedicou durante seis anos, em dois mandatos. Seu trabalho ficou conhecido por manter o foco na reorganização da Fundação MS e também no fortalecimento de parcerias inéditas.

Mandi, como é conhecido, empenhou-se no diálogo com demais instituições, como a Embrapa e diversas unidades, visando o desenvolvimento agropecuário de Mato Grosso do Sul por meio das pesquisas científicas. Os trabalhos desenvolvidos pela Fundação MS sinalizam a evolução dos sistemas de produção no mundo, com investimentos em ciência e tecnologias, que possibilita o desenvolvimento da agricultura e pecuária.

"Sempre tive clara certeza que minha obrigação era transferir conhecimento para o coletivo. Graças a toda a equipe e aos parceiros, conseguimos disseminar esse conhecimento, melhorando a vida do produtor rural e colaborando para toda a sociedade”, enfatiza Novaes.

A Fundação MS foi pioneira nas pesquisas com sistemas integrados lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, com foco no desenvolvimento do Sistema de Plantio Direto e, também, na busca por alternativas para a rotação de culturas e cobertura do solo no outono-inverno. Ao longo dos anos, a instituição vem se dedicando no trabalho de adaptação de variedades de soja, buscando materiais mais produtivos, possibilitando a consolidação do milho safrinha.

“Agradecemos o atuação desenvolvido pelo Mandi e por toda a equipe. Para a próxima diretoria, fica o legado de um trabalho feito com responsabilidade e compromisso com o agro sul-mato-grossense”, destaca o diretor-executivo da Fundação MS, Alex Melotto. A eleição para a nova diretoria da entidade está prevista para março deste ano.

