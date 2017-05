Presidente da Famasul ressalta importância da pesquisa científica para o Agro

“Aliado ao empreendedorismo do produtor rural, nós temos a necessidade da pesquisa, com o objetivo de trazer resultados palpáveis, baseados a ciência”. A afirmação do presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, foi feita durante o lançamento da Expoagro 2017, em Dourados, com a participação de lideranças rurais e políticas do Estado.

Durante a cerimônia de abertura do evento, que é um dos principais do setor agropecuário brasileiro, Saito reforçou a importância do protagonismo jovem no meio rural. “Teremos aqui na Expoagro, no dia 16, o 1º Encontro Jovens da Agropecuária – etapa Grande Dourados, promovido pelo Famasul Jovem, programa que busca identificar jovens lideranças que podem contribuir o setor agropecuário. Precisamos oxigenar o sistema”, acrescentou o presidente da Federação.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, associou o sucesso da Exposição ao êxito da produção agropecuária na região já está consolidada. Porém, o presidente alegou que o setor sofre ainda com problemas como invasão de terras e a falta de atenção do poder público para demandas cruciais do setor produtivo. “Mesmo com sua contribuição na economia nacional, garantindo superávits, o agronegócio tem sido alvo de ataques irresponsáveis ao direito da propriedade, fora as altas tributações que chegam a inviabilizar muitos negócios”, disse.

Já a vice-governadora, Rose Modesto, apontou que os bons resultados do setor se devem ao diálogo positivo entre governo e instituições do agronegócio. “Temos um governo sensível às demandas do setor e que tem solicitado, de forma incansável, o olhar da presidência da República para tantas questões que impactam o agronegócio”. A prefeita da cidade de Dourados, Délia Razuk, enalteceu o papel do Sindicato Rural de Dourados e seu trabalho para o desenvolvimento do setor e a importância da união para que o crescimento do Estado. “Todos temos que trabalhar juntos para continuar crescendo”, falou Délia.

Para a deputada estadual, Tereza Cristina Correa Dias, o trabalho desenvolvido pelos parlamentares em Brasília, referente às demandas do agro, precisa ser realizado com base na igualdade dos direitos. “Estamos procurando acabar com as injustiças, tanto de um lado, como de outro”.

Além do Encontro de Jovens, o Sistema Famasul tem uma lista de ações que serão realizadas no evento: no dia 16, por exemplo, a partir das 13 h, o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, será debatedor do painel ‘Atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil’.

Na feira, o trabalho do Senar/MS vai envolver a área educacional e o ATeG - assistência técnica e gerencial. Nas capacitações de Formação Profissional Rural e Promoção Social serão oferecidos seis cursos: Produção de Conservas de Hortaliças; Fabricação Caseira de Derivados do Leite; Cultivo de Orquídeas; Curso básico em agricultura de precisão; Regulagem e Utilização de Pulverizador Auto propelido; e NR 31.8 – Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos.

A atuação do Senar/MS, em parceria com o Sindicato Rural de Dourados, na Expoagro, vai render também duas grandes atividades de assistência técnica e gerencial. Na sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 7 horas, acontece o Dia de Campo no “Projeto Fazendinha – Unidade Tecnológica de Hortifruti”, no parque de exposições.

Além das lideranças já citadas, estiveram presentes na abertura do evento, o diretor tesoureiro do Sistema Famasul, Luís Alberto Moraes Novaes; o diretor executivo, Lucas Galvan; o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o secretário da Semagro, Jaime Verruck; diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini e o secretário de Estado de Segurança Pública, José Carlos Barbosa.

Estiveram presentes, a presidente do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, Edy Elaine Tarrafel, o vice-presidente do sindicato de Ponta Porã, Jean Pierre; o presidente do Sindicato Rural de Jateí, José Pereira da Silva.

Prestigiaram também o evento, o presidente do Sindicato Rural de Vicentina, Valter Dalla Valle; o presidente de Laguna Carapã, João Firmino Neto; de Itaporã, Otávio Vieira de Mello, de Douradina, Cláudio Pradella; de Fátima do Sul José Ricardo Casotti e representando o Sindicato Rural de Caracol, Antônio Ferreira dos Reis, mais conhecido como ‘Varanda”. A exposição termina no dia 21 de maio.

Veja Também

Comentários