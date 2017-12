Presidente da Famasul participa do Prêmio CNA Agro Brasil

O presidente da Famasul, Mauricio Saito, e o diretor tesoureiro, Luis Alberto Moraes Novaes, participaram da premiação - Foto: Divulgação / FAMASUL

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Mauricio Saito, participou da cerimônia de entrega do Prêmio CNA Agro Brasil, em Brasília, nesta segunda-feira (11). O diretor tesoureiro, Luis Alberto Moraes Novaes, também participou do evento.



O CNA Agro Brasil premia quatro personalidades que se destacaram em 2017 com ações e iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, as áreas de Comunicação, Pesquisa e Desenvolvimento, Política e Destaque 2017.



Foram homenageados o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Maurício Lopes, e o jornalista José Roberto Guzzo, da revista Veja.



Ao discursar na cerimônia de premiação, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, afirmou que o prêmio é um reconhecimento a todos que deram sua contribuição para que a agropecuária se torne “cada vez mais competitiva, eficiente e cumpra seu papel social”. A nossa preocupação foi buscar aquelas pessoas que contribuíram para o engrandecimento do país e para a solução dos problemas do setor” explica.