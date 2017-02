Presidente da Famasul participa de encontro do Desenvolvimento da Tríplice Fronteira

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, participou do Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira, realizado na última sexta-feira (27), em Costa Rica, com a participação de lideranças rurais e políticas do Estado. Durante o evento, o maior destaque foi o anúncio da ampliação da disponibilidade de recursos.

No evento, o presidente representou o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), autarquia que gerencia o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Empossado no cargo há pouco mais de um mês, Saito representa o setor produtivo e empresarial do Centro-Oeste do Comércio, Indústria e Agropecuária.

Durante o encontro, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que representou o governador Reinaldo Azambuja, destacou a ampliação da disponibilidade de recursos, bem como a nomeação pela primeira vez, de um representante do Estado para o comando da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Para Saito, as notícias são positivas para o setor produtivo. “Toda iniciativa que incentiva projetos em prol do desenvolvimento do Estado beneficiam o meio rural”, acrescentou.

O secretário, Jaime Verruck, especificou os recursos que serão utilizados e informou que a Sudeco está pronta para auxiliar o desenvolvimento de bons. “Em outubro ano passado a Sudeco tinha o caixa praticamente zero, algo em torno de R$ 30 milhões, o que é pouco. E nós conseguimos através de uma forte ação, colocar para esse ano R$ 830 milhões para projetos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Houve avanço ainda no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) com mais de R$ 2,24 bilhões. Precisamos agora que os empresários acreditem em MS”, declarou Verruck.

Durante a abertura, o senador Moka enfatizou o potencial da região e reforçou o papel da gestão estadual, sempre incentivando investimentos para alavancar Mato Grosso do Sul. “O governo de MS vem se mostrando bastante atuante na atração de investimentos. Essas ações mostram responsabilidade. Nós da bancada sul-mato-grossense estamos prontos para continuar ajudando essa retomada do crescimento”, reforçou.

Participaram, ainda, do evento diversas autoridades entre elas o secretário adjunto da Semade, Ricardo Senna; secretário adjunto de Estado de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf), Jerônimo Alves Chaves; diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça; superintendente Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul (Suest/MS), Marco Aurélio Santullo; coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos da Sudeco, Agrício Braga; presidente da Central Sicredi, Celso Figueira; presidente da Cooperativa – Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antonio Rohr.

Também as lideranças políticas prefeito de Figueirão e vice-presidente da Assomasul, no ato representando a entidade, Rogério Rosalin; deputada federal por MS, Tereza Cristina; e os prefeitos Gustavo de Melo (Alto Araguaia–MT), Mário Kruger (Rio Verde –MS), Jeferson Tomazini (São Gabriel d’oeste–MS), Aluísio São José (Coxim–MS, Edson Rodrigues Nogueira (Jaraguari–MS), José Izauri de Macedo (Naviraí–MS), José Fernando Barbosa dos Santos (Selvíria–MS), Jair Boni (Cassilândia-MS), Dalmy Crisostomo (Alcinópolis–MS), João Carlos Krug (Chapadão do Sul-MS), o vice-prefeito de Alto Taquari-MT Fabio Mauri Garbugio, e vereadores dos três Estados, bem como representantes de Sindicatos Rurais e Associações Comerciais.

