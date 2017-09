Presidente da CNA destaca parceria com embrapa em jantar com novos diretores

Em jantar em homenagem aos novos diretores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) na terça (19), o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, destacou a parceria estratégica entre as duas instituições.

Eleito para presidir a CNA com o apoio unânime das Federações estaduais, Martins estava acompanhado por integrantes da Diretoria da Confederação e de representantes do Conselho do Agro. O encontro foi marcado pela demonstração de unidade e fortalecimento da relação entre importantes instituições da agropecuária do país.

Em seu discurso, João Martins afirmou “estar comprovada a qualidade das pesquisas da instituição, enquanto a CNA já provou sua capacidade em levá-las até o homem do campo”. “É nesse sentido que queremos a cada dia mais estreitar a relação. A Embrapa faz parte da vida do produtor rural e da CNA”.

O presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, falou sobre a importância para o Brasil da união do setor agropecuário. E destacou o papel do presidente da CNA junto à agropecuária brasileira. “O senhor consolida, nesse processo, sua liderança junto ao segmento, com base em sua capacidade e determinação”.

Lopes fez questão de enaltecer a lisura das eleições para a nova Diretoria da CNA, que foram “realizadas com transparência e sob o signo da união de todo o segmento”.

Homenageados - Além do presidente da Embrapa, participaram do jantar o diretor-executivo de Pesquisa e Desenvolvimento, Celso Luiz Moretti; a diretora-executiva de Administração e Finanças, Lúcia Gatto; e o diretor-executivo de Transferência de Tecnologia, Cleber Oliveira Soares.

