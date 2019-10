Precoce MS tem 1,6 milhão de animais abatidos desde 2017

Em pouco mais de dois anos, o programa Precoce MS completou no último mês mais de 1,69 milhão de animais abatidos, com R$ 80 milhões de incentivos pagos, mais de 2 mil estabelecimentos rurais cadastrados e 17 frigoríficos credenciados - Foto: Divulgação/Abiec

Em pouco mais de dois anos, o programa Precoce MS completou no último mês mais de 1,69 milhão de animais abatidos, com R$ 80 milhões de incentivos pagos, mais de 2 mil estabelecimentos rurais cadastrados e 17 frigoríficos credenciados. Somente neste ano, até 11 de setembro, foram 636 mil animais e R$ 28,947 milhões.

Com 701 profissionais responsáveis técnicos habilitados, o Precoce MS é um programa governamental de modernização e estímulo que tem como objetivo obter uma carne com o mais alto padrão de qualidade no mercado, além de aumentar a segurança no controle sanitário e valorizar o produtor que adota sistemas sustentáveis de criação.

Estão em processo de cadastro mais 181 estabelecimentos rurais e três frigoríficos. Neste ano, a média do valor de incentivo pago por animal é de R$ 55,70. Para participar do Precoce MS é necessário que o produtor esteja devidamente inscrito no programa, tenha o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em dia e credencie o rebanho.

Além de garantir mais qualidade do produto, os padrões exigidos geram trabalho e renda para Mato Grosso do Sul, já que um dos quesitos é que a desossa seja feita no Estado.