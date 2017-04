Governador participa do lançamento do Precoce MS nesta segunda-feira

Com a conclusão das ações voltadas à reformulação do Subprograma de incentivo à utilização de boas práticas de criação de bovinos, e o cumprimento do cronograma que previa para o início deste ano o relançamento do Precoce MS, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, reuniu as instituições parceiras para alinhar as informações sobre a última fase do processo e definir os detalhes sobre o lançamento oficial.

Para Verruck uma nova fase na pecuária sul-mato-grossense será inaugurada com o lançamento do programa Precoce MS. “Buscando oferecer maior celeridade e segurança ao processo, técnicos do Governo, das instituições parceiras e das indústrias estiveram debruçados nos últimos meses ajustando as plataformas e o resultado é um programa totalmente informatizado e em consonância com a realidade do mercado atual, onde as exigências são cada vez maiores e os incentivos se mostram poderosas ferramentas na busca pela excelência na produção de carne com foco num consumidor que tem se mostrado cada vez mais exigente, tanto no mercado interno quanto externo”, comentou.

Considerado um dos mais importantes subprogramas de promoção do desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense, o ‘Precoce MS’ que será operacionalizado pela Secretaria de Estado de de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), com apoio do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa), Embrapa Gado de Corte, CRMV/MS e CREA/MS e tem ainda como parceiros a Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado (Sicadems) e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), passou nos últimos dias pela fase final de testes para alinhamento dos sistemas do Governo com as indústrias frigoríficas.

Resultado desse encontro o grupo entendeu ser momento de reunir a classe produtora e lançar o novo programa com um evento na própria Semagro, nesta segunda-feira (17.4), às 10h, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, lideranças políticas e do setor produtivo.

Precoce MS

A premiação com incentivo financeiro à qualidade do produto obtido (animal) e o nível do processo produtivo é uma forma que o Governo do Estado encontrou para incentivar a sustentabilidade ambiental da atividade, promover avanços na gestão sanitária individual do rebanho do Estado, aumentar o desfrute do rebanho de corte e estimular a busca pela eficiência e a eficácia do produtor rural.

