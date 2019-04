Precoce MS é tema no do 1° Fórum Nelore ‘A Carne do Brasil’ na Expogrande

Campo Grande (MS) – O Superintendente da Semagro, Rogério Beretta, participa neste domingo (7.4) do 1° Fórum Nelore ‘A Carne do Brasil’, promovido pela Associação Sul Mato-grossense dos Criadores de Nelore (ASCN), na Expogrande, durante a programação do Circuito Nelore de Qualidade.

O Circuito é uma novidade na programação da raça Nelore. O 1° Fórum Nelore A Carne do Brasil, tem início no dia 6 de abril, a partir das 8h, no Tatersal da Acrissul e continua no dia 7, com palestras de renomados criadores, profissionais e pesquisadores do setor pecuário.

A participação do Superintendente acontece às 10h do dia 7.4. Na oportunidade, Beretta falará sobre o Programa ‘Precoce MS’, o formato, seus resultados e a inovação pela qual passou há dois anos.

As inscrições para os eventos dos dois dias são gratuitas e podem ser feitas no local. Mais informações podem ser obtidas na sede da ASCN, pelo telefone (67) 3342-1746.

Nelore no MS

Estima-se que 80% do gado do rebanho bovino do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do país, seja da raça Nelore. É um Estado que concentra tradicionais selecionadores e invernistas: “Além de muitos criadores participantes do Ranking, no Mato Grosso do Sul temos o maior número de associados participantes do Programa de Qualidade Nelore Natural. O Estado possui genética Nelore selecionada, que é diretamente utilizada na produção de animais para o abate, produzindo carne de qualidade, de forma eficiente e sustentável”, explica o Dr. Nabih Amin El Aouar, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

Confira abaixo a programação completa do Fórum.

