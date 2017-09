Precoce MS atinge a marca de 100 mil animais abatidos

O número de responsáveis técnicos, propriedades cadastradas, frigoríficos e empresas de classificação envolvidos no Sub-Programa de Apoio a Criação de Bovinos de Qualidade e Conformidade do Governo do Estado, o Precoce MS, vem sendo ampliado em ritmo considerado bastante satisfatório pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Com treinamento especifico realizado pela equipe da Coordenadoria de Pecuária da Superintendência de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, e pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), já foram habilitados desde o relançamento do programa, no inicio do ano, 406 Profissionais responsáveis técnicos, em 17 edições do curso.

Através de um sistema totalmente informatizado, 646 propriedades rurais já tiveram seu cadastro aprovado, e outras 69 encontram-se em processo de aprovação.

Com exigências que auxiliam o Estado na busca por um produto com excelência cada vez maior, cinco frigoríficos foram credenciados, sendo duas unidades na capital, uma unidade dessa mesma empresa em Naviraí, uma no município de Bataguassu e oitra em Rochedo. Encontram-se em processo de credenciamento e analise documental outras sete empresas, de seis municípios diferentes.

Para responder pela classificação e tipificação das carcaças bovinas, estão credenciadas três empresas independentes, a Centro Oeste Ltda ME, a G Fontolan ME e a Pantanal Certificadora. Todas receberam capacitação.

Com o trabalho desenvolvido neste ritmo, a equipe contabilizou até o inicio deste mês de setembro, 1.479 lotes abatidos através do Precoce MS. Dos 116.977 animais, 100.923 (85,8%) foram enquadrados nos critérios do programa, revertendo um total de R$ 5.290.648,20 em incentivo para os produtores e arrecadação de R$ 351.998,27 em forma de taxa de coordenação para a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Os números apresentados, que superaram o alvo anunciado em 16 de abril deste ano, quando o governador Reinaldo Azambuja lançou o Precoce MS (totalmente reformulado), esperando abater próximo de 80 mil animais até dezembro, são, para o secretário Jaime Verruck, resultado do empenho da equipe e da profícua parceria com as instituições e indústrias. “O que buscamos com a reformulação foi oferecer maior celeridade e segurança ao processo. Mato Grosso do Sul tem hoje um dos programas mais eficientes e modernos do País, totalmente informatizado e em consonância com a realidade e exigências do mercado atual”, explicou.

Ao comentar sobre o Precoce MS, o governador Reinaldo Azambuja costuma destacar que é um programa de governo que visa ampliar a produtividade, primando pela qualidade. “Conseguimos desenvolver uma política pública eficiente e transparente para a cadeia produtiva da carne no Estado que hoje é modelo para o País”, afirmou.

Para conhecer mais sobre o programa e acompanhar as próximas edições do curso basta acessar o endereço www.precoce.semagro.ms.gov.br

