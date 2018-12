Prazo para agricultores familiares enviarem projetos à Aeronáutica termina nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – Os agricultores familiares da Capital estão com nova oportunidade de comercialização de alimentos. Isso porque o Grupamento de Apoio de Campo Grande, Comando da Aeronáutica, está com uma chamada pública para compra de alimentos. O edital, no valor de R$ 113.818,00, faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O prazo para envio das propostas vai até às 9h, desta quinta-feira (20.12).

A compra é direcionada para seis diferentes tipos de produtos: polpa de fruta (acerola, goiaba e manga), muçarela, bebida láctea (diversos sabores – garrafa de 900 ml) e biscoito tipo sequilhos.

Os agricultores que desejarem participar do processo podem obter mais informações pelos telefones (67) 3368-3228/3215 ou 3214 ou pelo correio eletrônico (licitações.gapcg@fab.mil.br). O Grupamento de Apoio de Campo Grande fica na avenida Duque de Caxias, nº 2.905 Santo Antônio.

Em caso de dúvidas ou dificuldades na elaboração dos projetos, os agricultores familiares podem buscar a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de Campo Grande que fica na rua Antônio Maria Coelho, nº 1.836 Centro. O telefone para contato é o (67) 3321-1230.

A Agraer é uma instituição do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). A Agência é a responsável por atendimentos gratuitos em Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), dentro da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: Ministério do Desenvolvimento Social