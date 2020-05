Plataforma Digital vai ajudar agricultores familiares na comercialização de produtos em MS

Venda de hortifrutis serão feitas por plataforma - Divulgação

Uma plataforma digital vai ajudar os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul a vender os produtos em tempos de mudança de mercado por causa do coronavírus. A meta da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) é dar oportunidade ao produtor de readequar o modelo de comercialização da produção em meio as mudanças causadas pela pandemia de coronavírus. O Estado conta atualmente com 43 mil famílias vinculadas.

Os pequenos produtores viram o consumo cair e precisavam de um novo modelo de comercialziação, já que os produtos são perecíveis. Na plataforma os produtos poderão ser oferecidos gratuitamente à empresários de vários segmentos interessados nos hortifrútis.

A plataforma recebeu o nome de Manucã. A palavra em guarani que significa ‘vou trabalhar na roça’ e é uma maneira de homenagear aqueles que tiram do campo seu susto e ajudam a levar alimentos com qualidade à mesa de muitas famílias. A plataforma já está no ar e pode ser acessada no link manuca.semagro.ms.gov.br.

Após o contato feito pela plataforma, a negociação passa a ser realizada entre ambos, para decisão sobre preços e entregas. Não há pagamento para uso da plataforma por nenhuma das partes, já que a ideia é justamente ligar um ao outro.

De acordo com o secretário de Produção Jaime Verruck a Manucã foi criada para resolver um problema dos agricultores familiares neste momento de pandemia, mas que deve se fortalecer com o tempo e depois do coronavírus. “Recebemos o apoio da Amas e da Abrasel, que se interessaram pela proposta. Assim o Estado cumpre o seu papel de divulgar os produtores e conectá-los com os compradores, utilizando a ciência e tecnologia a favor”.

A divulgação da plataforma está sendo realizada com reuniões virtuais e com equipe técnica da Agraer responsável por informar e auxiliar os produtores a se cadastrarem. O projeto também conta com apoio da AMAS, Abrasel/MS, SEBRAE e SENAR e da UFGD, que tem atuado em conjunto com a Semagro, por meio do Projeto Biota.

Para se cadastrar é simples e rápido. Basta acessar a plataforma, se cadastrar e anunciar os produtos. Dessa forma os compradores podem ampliam a sua rede de fornecedores e as empresas de logística podem participar viabilizando e otimizando as entregas.

Dentro da plataforma não é realizado e-commerce, somente é permitido disponibilizar anúncios de oferta e demanda. É um local virtual onde agricultores familiares e consumidores podem se encontrar e anunciar tudo relacionado a produção e comercialização de frutas, hortaliças, mudas e plantas ornamentais – gratuitamente.