Plantio da soja chega a 49,5% da área prevista nesta safra e atraso preocupa produtores

Com apenas 49,5% da área de soja plantada de um total de mais de 3 milhoes de hectares previstos, o atraso na semeadura da safra 2019/20 coloca em alerta os produtores rurais de Mato Grosso do Sul. O percentual é 37,5% inferior ao registrado na safra passada no mesmo período do ano. A demora preocupa produtores e entidades em relação ao milho safrinha, que começa a ser plantado após a colheita da soja.

Os dados são do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga-MS) e mostram que a região sul do Estado está com o plantio mais avançado, em média 50,6%, enquanto a região centro está com 50% e a região norte com 44,9% de média. A área plantada até o momento soma 1,565 milhão de hectares.

O secretário de Estado de Produção Jaime Verruck afirma que há expectativa de aumento de área plantada de aproximadamente 6,18%, passando de 2,979 milhões para 3,163 milhões de hectares.

“Temos o desafio de terminar o plantio nas próximas semanas, de olho no início da segunda safra de milho. Visto que a perda da janela ideal pode comprometer a produção da safrinha e isso tem colocado agricultores e entidades em alerta”, destaca o secretário. O Governo do Estado, bem como a Aprosoja/MS, monitora o andamento da safra pelo sistema do Siga/MS.

De acordo com o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) há previsão de mudanças no tempo ainda nesta semana. Entre quinta-feira (7) a domingo (10) há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado.

“A expectativa é de que as chuvas iniciem a regularidade a partir desta semana e mantendo o padrão das chuvas até pelo menos o fim da primeira quinzena de novembro. Para o mês de novembro, espera-se acumulados de chuvas acima da média para todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, afirma Franciane Rodrigues, coordenadora do Cemtec/MS.

Para a soja safra 2019/2020, a previsão é de uma área plantada de 3,163 milhões de hectares, com uma produção aproximada de 9,906 milhões de toneladas. A produtividade média deve manter-se em 52,19 sc/ha.