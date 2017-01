Pela primeira vez MS sedia maior evento de colheita do País

Mato Grosso do Sul será o centro do cenário agrícola nacional neste mês. Nos dias 25 e 26 o município de Ponta Porã localizado no sul do estado, vai reunir cerca de 1,5 mil pessoas entre produtores rurais, investidores, pesquisadores, técnicos, autoridades e profissionais do setor agro para, juntos, iniciar a colheita da safra de soja 2016/2017.

A cidade, segunda maior produtora sul-mato-grossense desse grão, sediará a Abertura Nacional da Colheita de Soja, o principal e maior evento de abertura de colheita do País.

A iniciativa acontece anualmente e, nesta edição, é uma parceria da Aprosoja Brasil (Associação dos Produtores de Soja do Brasil), Canal Rural, Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), entidade essa que reúne produtores de soja e milho, e proporciona um fórum para intercâmbio de ideias sobre os assuntos que afetam o mercado agropecuário.

A propriedade rural escolhida para abrigar o evento – a Agropastoril Jotabasso – cultiva uma área de 18,5 mil hectares com altitude entre 650 a 750 metros, e tem mais de 30 anos de experiência e conhecimento na produção de sementes.

Estrutura

O local abrigará ampla estrutura, inclusive com transmissão ao vivo da programação pelo Canal Rural e participação de apresentadores da emissora. Haverá ainda espaço para alimentação, stands de empresas parceiras, auditório para a realização de palestras e exposição de produtos e máquinas agrícolas. Além disso, serão realizadas visitas às áreas demonstrativas e campos de produção de sementes da Jotabasso durante os dois dias de evento.

Na quinta-feira (26), a palestra central será ministrada pelo agrônomo e pesquisador Evaristo Eduardo de Miranda. Autor de 45 livros, ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desde 1980. Tem mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade de Montpellier (França) e, na ocasião, falará sobre uso e ocupação da terra no Brasil e a sustentabilidade agrícola do País em comparação com outros players agrícolas mundiais.

Inscrições

Para participar, basta inscrever-se gratuitamente no site: www.projetosojabrasil.com.br. A Jotabasso fica distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã (MS). Outras informações: (67) 3320-6921, ou no e-mail: [email protected]

Veja Também

Comentários