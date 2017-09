Pecuarista, conheça a importância de fornecer colostro de qualidade aos bezerros

O colostro bovino em pó da Alta Brasil é 100% natural e sem nenhuma alteração e/ou adição de outros ingredientes diferentes do encontrado no colostro bovino natural / Divulgação

O colostro é a primeira secreção láctea produzida pela glândula mamária das vacas após o parto, sendo constituído por gordura, imunoglobulinas (Ig), sólidos totais, vitaminas e outros nutrientes essenciais. Por isso, garantir consumo adequado e rápido de colostro de qualidade é o fator mais importante para determinar a sobrevivência e a saúde dos bezerros.

É comprovado cientificamente que uma boa colostragem traz inúmeros benefícios a curto e longo prazo para um rebanho, sendo de suma importância no manejo dos recém-nascidos. Porém, há pontos fundamentais durante a colostragem que devem ser seguidos corretamente, evitando prejudicar toda a vida produtiva do animal, o que muitas vezes pode dificultar o sucesso dessa prática.

Quando os animais são bem colostrados e adquirem uma correta transferência passiva de imunidade via colostro, ocorre aumento do ganho de peso, redução de risco de diarreias e de mortalidade nas primeiras semanas de vida.

Porém, para obter sucesso, o produtor deve se programar para garantir um banco de colostro de qualidade na sua fazenda e suprir casos como: vaca que não produziu colostro em quantidade e qualidade ideal, rejeição das crias, morte da matriz durante o parto, além de grande concentração de novilhas parindo - que inclusive são animais mais susceptíveis a produzirem um colostro de baixa qualidade.

A falta de colostro de qualidade, pode gerar ganho de peso inferior, maior chance de diarreia, além de elevar a taxas de mortalidade. Estudos mostram que a utilização de leite integral na primeira mamada após o parto, aumenta o risco de morte do bezerro, ao passo que na ingestão de colostro de qualidade a taxa de mortalidade é praticamente nula. Os resultados de ganho de peso também ressaltam a mesma tendência.

Mas, é importante lembrar que são poucas as fazendas que possuem vacas com produção de colostro na quantidade de anticorpos e de nutrientes necessários para os seus bezerros. Muito menos que sejam livres de microrganismos e que realizem uma correta colostragem dentro do tempo de fornecimento, com aferimento correto da qualidade.

Além disso, é importante ressaltar que a FIV (Fertilização in vitro) vem ocupando cada vez mais espaço nos programas de reprodução, com a utilização de receptoras que geralmente são novilhas. Porém, é sabido que animais filhos de FIV geralmente nascem mais fracos, e por isso, muitos bezerros não estão recebendo colostro de qualidade nas primeiras horas após o parto.

Tentando facilitar a vida do produtor, bem como garantir que os bezerros tenham a chance de expressar todo o seu potencial genético desde o nascimento, a Alta trouxe para o Brasil o melhor colostro em pó disponível no mercado, pois entende a dificuldade dos produtores em manter um banco de colostro em freezer.

O colostro bovino em pó da Alta Brasil é 100% natural e sem nenhuma alteração e/ou adição de outros ingredientes diferentes do encontrado no colostro bovino natural e vem ganhando cada vez mais espaço nas fazendas de corte e de leite nacionais.

Um pacote de colostro bovino em pó possui 470g de produto. Para fornecer aos recém-nascidos, basta diluir o produto em 1 litro de água filtrada ou mineral morna (entre 43 e 49°C). Após diluído, o mesmo deve ser fornecido em mamadeira de qualidade, oferecendo ao recém-nascido um produto homogêneo, consistente, com volume uniforme de anticorpos e livre de organismos que causam transmissão de doenças. E o produtor conta ainda com a facilidade de uso, já que o produtor pode ser utilizado em qualquer ambiente e momento.

No Brasil a distribuição será feita pela Alta. É importante lembrar que a orientação de um técnico é fundamental para o sucesso do produto, por isso, entre em contato com os técnicos da Alta, entenda mais sobre o produto e suas vantagens antes de utilizá-lo em sua propriedade.

