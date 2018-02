Patrulha mecanizada auxiliará atividades agrícolas no maior assentamento de MS

“A grade vira a terra para plantar, a calcareadeira corrige o solo com a aplicação de calcário, e o trator a gente pode puxar eucalipto, areia e outros serviços que exigem força”, explicou o agricultor familiar - Foto: Néia Maceno

No maior assentamento de Mato Grosso do Sul, Itamarati, cerca de 100 famílias de pequenos produtores rurais terão reforço nas atividades agrícolas com a chegada de uma patrulha mecanizada, avaliada em R$ 114.877,50, composta por um trator agrícola de 85 CV 4×4, uma grade aradora intermediária com 14 discos e uma calcareadeira. A entrega foi efetivada, na sexta-feira (23), pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

O conjunto de máquinas é fruto de um trabalho do legislativo com o executivo estadual. A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por meio de uma emenda federal da deputada Teresa Cristina, com contrapartida do Governo de Mato Grosso do Sul.

A patrulha representa a esperança de colheitas melhores dentro dos sítios e uma economia de tempo nas atividades e custos com a locação de maquinário. “Sem trator próprio a gente tem que alugar. Tem locação que é feita, cobrada, por hectare e outras são por hora de trabalho, mas o que é cobrado fica em torno de R$ 150,00 ou 160,00. Para o agricultor familiar custear isso sempre que precisa fica caro, no fim do mês”, disse o agricultor e presidente da Cooperativa de Produtores de Itamaraty (Coperae), Antônio Corrinete.

Correção da acidez do solo, preparo de canteiros e transporte de madeira são alguns dos serviços agilizados com as máquinas. “A grade vira a terra para plantar, a calcareadeira corrige o solo com a aplicação de calcário, e o trator a gente pode puxar eucalipto, areia e outros serviços que exigem força”, explicou o agricultor familiar.

“A Agraer já presta atendimento dentro do assentamento Itamarati, inclusive, há um posto avançado para atendê-los. O assentamento fica a 50 km de Ponta Porã e ter uma base da Agência auxilia nos trabalhos de assistência técnica. A patrulha mecanizada vem para contribuir não apenas com o trabalho dos agricultores como também com a assistência técnica dada por nossos servidores”, afirma o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

“Sempre que procuro a Agraer eu sou bem atendido. Os serviços da Agraer são muito bons mesmo que o assentamento seja formado por tantas famílias. Aqui, o assentamento é muito grande, são cerca de 1.300 famílias e mesmo com as dificuldades do dia a dia, o atendimento é bom e a gente vê o esforço da equipe. Acho que a patrulha vai ser uma ajuda grande”, finalizou Corrinete.

A solenidade do evento contou com a presença do prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo; da prefeita de Antônio João, Márcia Marques; do deputado estadual, Enelvo Felini; da deputada federal, Teresa Cristina; e do coordenador da Agraer regional de Ponta Porã, Antônio Carlos Peixoto.