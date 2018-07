Palestrantes da Campo Grande Expo manifestam preocupação com acelerada saída de jovens da agropecuária brasileira

Preocupada com essa situação, a Secretaria Nacional de Juventude encomendou um diagnóstico que está sendo feito pela UFRJ - Foto: Reprodução site (www.campograndeexpo.com.br)

O jovem entre 15 e 29 anos da área rural, sobretudo aquele que atua na agropecuária de pequeno porte e na agricultura familiar, está cada vez mais desestimulado com sua lida no campo e tem buscado alternativas de trabalho na cidade. A constatação foi feita na palestra Políticas Públicas para Juventude Rural, proferida na abertura da Campo Grande Expo, feira de agronegócios inaugurada nesta segunda (16), em Campo Grande/MS. A palestra foi conduzida por Natália Cassanelli, analista de políticas sociais da Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República, e pela pesquisadora Natália de Carvalho, da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Segundo as palestrantes, o que desestimula o jovem das camadas mais pobres do campo é um conjunto de fatores, cujas principais causas são a falta de acesso às informações sobre programas governamentais que buscam atenuar esse êxodo rural e ausência de sistemas educacionais que levem em conta a realidade rural. “Isso tem tornado o perfil do profissional do campo mais velho”, comenta Natália Cassanelli. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, cerca de 2 milhões de pessoas deixaram o meio rural, sendo que 1 milhão eram jovens. De acordo com dados mais recentes, elaborados em Santa Catarina pelo Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, aproximadamente 70 mil jovens do Oeste catarinense, com idade entre 15 e 29 anos, deixaram o campo na última década.

Preocupada com essa situação, a Secretaria Nacional de Juventude encomendou um diagnóstico que está sendo feito pela UFRJ. “Estamos agora na fase de discussão do assunto em oficinas realizadas em todas as regiões do país para levantar a real situação”, explica Natália de Carvalho, da UFRJ. Após a conclusão do trabalho, o diagnóstico será importante não apenas para a tomada de decisões da SNJ, mas também de governos estaduais e municipais para a efetiva garantia dos direitos da juventude rural. As conclusões servirão também de parâmetros para a reformulação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, que está atualmente em análise.

A Campo Grande Expo, que reúne 80 marcas e tem previsão de atrair um público da ordem de 20 mil visitantes, prosseguirá até a próxima sexta-feira, dia 20, das 8h às 20h30, no Terra Nova Eventos (Rod MS 080, Sn, Quadra: 0 Area; Lote: 0A2 - B)

ACOMPANHE A SEGUIR A PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA- 17 DE JULHO

17 DE JULHO - DIA DO PANTANEIRO

Dinâmica de Campo

11h – Germipasto

Demonstração de regulagem e precisão da semeadora VC-TEC

(pista de Test Drive de máquinas)

11h30 – Teste Drive Trator New Holland com agricultura de precisão e piloto automático, tecnologia de GPS e sinal (pista de Test Drive de Máquinas

14h – MCHALLE

Demonstração dos equipamentos MCHale para produção de feno, palha e pré-secado (acesso pela estrada atrás do Tatersal)

16h – GERMIPASTO

Demonstração de regulagem e precisão da semeadora VC-TEC (pista de test drive)

Tatersal

14h – Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae/Fiems/Paeco

Empresas: Agro Smart Cultivo Inteligente, Agrointeli, E-laudo, Sankkhya, Sicredi, Solinftec, Personalbov, Rural Centro, Truncadão, Governo do Mato Grosso do Sul.

19h – Leilão Pecuária Forte, Gado de corte – Realização MS Leilões Rurais (Transmissão pelo Canal do Boi)

Sala 1

Projeto de extensão UFMS - Programação Técnico-Científica

8h – Sistema Intensivo de Produção de Gado a Pasto - Semi-Confinamento e Confinamento - Médico Veterinário, Marcelo Guimarães, Consultor Rural;

9h - Confinamento a Pasto - Piquetão - Médico Veterinário Lessandro Dossi, Consultor Rural;

10h – Ciclo de Debates

Tema: Consórcio Milho Braquiária em Integração Lavoura-Pecuária

Palestrante: Engenheiro Agrônomo, Gessi Cecon – Embrapa UFGD.

Moderador: Jerônimo Machado, Médico Veterinário;

11h30 – Apresentação Bayer (20 minutos)

14h – O Agronegócio e a Política Agrícola - Antônio Buainain, Economista - Unicamp;

15h - Ciclo de Palestras Integração IPF

- Sombra e Eficiência Reprodutiva de Bovinos PF: Conforto Térmico de Bovinos em Diferentes Densidades de Árvores.

Palestrante: Fabiana Villa Alves, zootecnista - Embrapa;

- Sistema Agrossilvipastoril no Cerrado Brasileiro: Ambiência e Fisiologia de Bovinos Nelore.

Palestrante: Caroline Carvalho de Oliveira, Zootecnista - UFMS;

- Eficiência Reprodutiva de Fêmeas Bovinas sob Sombreamento.

Palestrante: Fabiana de Andrade Melo Sterza, Médica Veterinária;

- Eficiência Reprodutiva de Reprodutores Bovinos sob Sombreamento. Palestrante: Eliane Vianna da Costa e Silva, Médica Veterinária – UFMS

Sala 2

8h - Confecção de Tralhas de cabeça para Equinos - Senar-MS (Turma 1)

14h - Confecção de Tralhas de cabeça para Equinos - Senar-MS (Turma 2)

Serviço:

CAMPO GRANDE EXPO

Data: 16 a 20 de julho de 2018

Local: Terra Nova Eventos (Rod Ms 080, Sn, Quadra: 0 Area; Lote: 0A2 - B)

Horário: das 8h às 20h30

www.campograndeexpo.com.br