Ônibus do Saladão vai funcionar aos finais de semana na Cidade do Natal

Aproveitando as comemorações de fim de ano, o projeto Saladão, que leva a produção de pequenos agricultores para comercialização em diversos pontos da Capital, vai funcionar nos dois próximos fins de semana em horário especial na Cidade do Natal.

Nos dias 15, 16, 22 e 23 de dezembro o ônibus do Saladão estará estacionado na Cidade do Natal, no horário das 17h às 23h. Os produtos irão direto da produção de três associações de agricultura familiar para a mesa do consumidor.

O Projeto é uma parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc).

A comercialização dos produtos é feita no ônibus Saladão, adaptado para ser um mercado itinerante, com gôndolas e umidificador de ar. O veículo tem capacidade para armazenar mais de 300 Kg de legumes, frutas e verduras produzidos pelos agricultores. O outro veículo utilizado é um caminhão refrigerado para transportar os produtos das propriedades rurais até a cidade.

Rotina

Além da Cidade de Natal, a comercialização do ônibus do Saladão está sempre disponível das 6h às 18h, nos seguintes dias e locais:

Quarta-feira – ao lado da igreja Perpétuo Socorro, no bairro Amambaí;

Quinta-feira – na praça do Peixe, no bairro Vilas Boas;

Sexta-feira – em frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed) – rua Onicieto Severo Monteiro, 460 Vila Margarida.

A partir do dia 24 de dezembro o projeto Saladão entrará em recesso e deve retornar em janeiro.