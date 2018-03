Oito escolas estaduais ainda estão com editais abertos para merenda escolar

Campo Grande (MS) – Atenção agricultores familiares das cidades de Nioaque, Deodápolis, Campo Grande, Fátima do Sul, Água Clara e Miranda que têm interesse em comercializar os seus produtos na merenda escolar da Rede Estadual de Ensino. Ainda há oito escolas com chamada pública em aberta do Pnae – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Os prazos para envio das propostas variam entre os dias 12 a 28 de março. É que cada escola tem autonomia para iniciar o processo de licitação. Para não perder a data limite das escolas confira aqui a listagem.

Já a relação com todos os editais pode ser consultada aqui. Este ano, o orçamento para as escolas estaduais do Mato Grosso do Sul via Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é de R$ 28,7 milhões. Desse total, R$ 8,6 milhões têm como destino a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares.

Vale ressaltar que a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) está à disposição dos pequenos produtores rurais que necessitam de orientação quanto aos trâmites para inscrição no processo seletivo.

A Agência está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul através dos escritórios municipais de Ater – Assistência Técnica e Extensão Rural.

Pnae – O programa transfere recursos a estados e municípios, ao Distrito Federal e a escolas federais, com o objetivo de suprir as necessidades nutricionais dos estudantes de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e comunitárias conveniadas.

Texto: Aline Lira – Assessoria de Comunicação da Agraer

Foto: Divulgação Secretaria de Estado de Educação (SED)