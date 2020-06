Novo plano emergencial de reforma agrária popular será lançado nesta sexta

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) apresenta nesta sexta-feira o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular, com medidas de proteção e produção para garantir condições de vida digna à população do campo.

De acordo com o movimento, a pandemia do novo Coronavírus, que até o momento já infectou mais de 550 mil pessoas e matou mais de 30 mil no Brasil, evidenciou o tamanho da crise econômica enfrentada pelo país. "Crise essa que é anterior ao surto global da doença e que tem como causa principal a política econômica do governo de Jair Bolsonaro, que caminha na direção da austeridade, com cortes profundos nos investimentos públicos", cita, em nota.



"A natureza do governo Bolsonaro é provocar o conflito, mas o movimento busca a realização da Reforma Agrária Popular pressionando os governos estaduais, o Judiciário e as esferas da sociedade civil onde há diálogo. Diante disso, lançamos o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular, nele listamos medidas de proteção e produção que tem como objetivo garantir condições de vida digna para a população do campo".



Como resposta a essas crises o MST aponta suas múltiplas ações em torno da preservação ambiental, como o plantio massivo de árvores e a produção de alimentos agroecológicos, assinalando que a reforma agrária é fundamental para garantir que as grandes cidades sejam abastecidas com alimentos saudáveis, a preço acessível.



O lançamento oficial nesta sexta, 5, às 10h, nas páginas do MST nas redes sociais com a participação de Suricate Seboso, Rita Von Hunty, Emicida, Fioti e muito mais.Também serão realizadas ações simultâneas em mais 21 estados.