Nova fábrica de fertilizantes da HINOVE AGROCIÊNCIA no Mato Grosso do Sul será inaugurada no sábado

A fábrica terá uma capacidade produtiva anual de 400 mil toneladas de fertilizantes líquidos e outras 400 mil toneladas de fertilizantes sólidos - Foto: Divulgação

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja confirmou sua participação na solenidade de inauguração da nova unidade fabril da HINOVE AGROCIÊNCIA voltada para a produção de fertilizantes sólidos e líquidos, que será realizada no próximo sábado (16) no município de Rio Brilhante.

Com investimentos da ordem de R$ 25 milhões e ocupando uma área total de 100 mil m2, a fábrica terá uma capacidade produtiva anual de 400 mil toneladas de fertilizantes líquidos e outras 400 mil toneladas de fertilizantes sólidos.



A nova fábrica se junta a uma considerável estrutura produtiva e comercial que inclui, além da sede administrativa localizada em Araraquara, interior paulista, uma unidade produtiva em Registro-SP, parcerias em diversas minas de fosfato em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, subsidiárias na Bolívia e Paraguai, assim como outras parcerias.

Paralelamente às parcerias no campo industrial, a HINOVE também forjou uma série de acordos com destacadas instituições acadêmicas para a realização de diversas pesquisas, visando se manter sempre na vanguarda das mais modernas técnicas de desenvolvimento de novos fertilizantes.

Entre esses parceiros estão: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Embrapa, USP – São Carlos, UNESP – Universidade Estadual Paulista – Campus de Jaboticabal e Nutrição de Plantas Ciência e Tecnologia Ltda (NPCT).