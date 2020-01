Na Showtec, H2L leva ao produtor rural tecnologia de última geração em gestão de documentos

Da Redação com Assessoria

Ao participar da Showtec 2020, evento que tem como foco a difusão de tecnologia voltada ao agronegócio e que acontece nos dias 22, 23 e 24 de janeiro em Maracaju, a H2L Soluções para Documentos irá apresentar o que há de mais moderno e inovador em serviços de automação de documentos, disponibilizando softwares e equipamentos que proporcionam segurança e organização na gestão documental de propriedades e empresas rurais.

“O know-how adquirido em 26 anos de atuação no mercado, aliado ao empenho de equipe profissional altamente especializada e estrutura operacional moderna e eficiente possibilita à H2L oferecer soluções integradas que contemplam todas as fases do ciclo documental das organizações, sejam elas públicas ou privadas, de pequeno ou grande porte”, disse gerente comercial empresa Cheritti Batista Gonçalves.

O serviço oferecido pela H2L funciona em método outsourcing, que consiste na locação de equipamentos multifuncionais que viabilizam uma estrutura altamente tecnológica no parque de impressões, garantindo ao produtor e empresas rurais tranquilidade para cuidar dos negócios sem a preocupação com o comprometimento da emissão de documentos importantes.

Além dos equipamentos, a H2L disponibiliza na sede administrativa da propriedade um software que garante a digitalização e o arquivamento seguro de arquivos indispensáveis, os quais poderão ser acessados de forma otimizada e ágil, por meio do uso do buscador de palavras-chave.

Toda essa estrutura estará sendo apresentada no stand da empresa na Showtec 2020, que atua ainda com a terceirização de equipamentos de informática como computadores e notebooks de última geração, tudo com garantia de suporte e manutenção.

“Essa tranquilidade na locação dos equipamentos garante ao produtor liberdade para trabalhar sem ter surpresas de manutenção e comprometimento da impressão de documentações essenciais. Além disso, com a nossa plataforma de automação, toda a equipe administrativa da fazenda terá condições de trabalho otimizadas, reduzindo o tempo e ampliando a segurança dos processos gerenciais, garantindo uma gestão bem mais eficiente das transações comerciais da propriedade”, explica Cheritti.