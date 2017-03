Na Expogrande, Reinaldo afirma que o agronegócio é mais forte que impacto da ‘Carne Fraca’

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja lembrou durante a abertura da 79ª Expogrande, na noite de ontem (30), as dificuldades do agronegócio brasileiro no período da inflação sem controle e juros altos e indexados, gerando grandes endividamentos do setor, para reafirmar seu otimismo com a retomada do mercado mundial em relação à carne brasileira e da própria pecuária. Ele também elogiou a rápida reação do governo diante do impacto da ação da Polícia Federal e do Ministério Público na Operação Carne Fraca.

“Já passamos por esse momento de dificuldades e a força do campo realmente fez a diferença, se superando diante de uma economia sem norte e uma inflação galopante, para hoje segurar um PIB positivo, além de gerar empregos”, afirmou Azambuja. “O agronegócio vem segurando o País, e tenho certeza que não será uma ação equivocada e pouco responsável, criminalizando um produto de qualidade comprovada, que vai macular a carne brasileira, sem dúvidas a melhor do mundo.”

Produtor confiante

A abertura das Expogrande, uma das feiras agropecuárias mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, marcou o posicionamento firme do governo federal e da classe produtora na tentativa de superar a reação do mercado mundial à “Carne Fraca”. Lideranças da cadeia alimentar, representados por entidades e empresariado, saíram satisfeitas de uma reunião fechada com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, governador e bancada federal, que antecedeu à cerimônia de abertura da feira.

“O ministro nos assegurou que todas as medidas estão sendo tomadas para retomarmos o mercado e eliminar equívocos, e não temos dúvidas que o setor vai se restabelecer e não serão ações pontuais que vão macular a nossa carne. A rigorosa fiscalização sanitária nos dá essa segurança”, sustentou o presidente da Famasul, Maurício Saito, ao sair do encontro com o ministro, realizado no pavilhão do Governo do Estado, instalado no Parque Laucídio Coelho.

Ponta de lança

Para o governador Reinaldo Azambuja, nesse momento é preciso também restabelecer a credibilidade do consumidor brasileiro quanto a qualidade sanitária da carne, de cuja produção 70% é consumida internamente. E como empresário do setor ponderou que as reações do mercado internacional, depois dos efeitos desastrosos da ação de tentativa de criminalizar a carne brasileira, indicam que a força da pecuária mais uma vez prevalecerá.

O chefe do Executivo estadual destacou os avanços e a potencialização do agronegócio em Mato Grosso do Sul, citando a realização da tradicional feira em um período de turbulências no mercado para demonstrar a pujança da pecuária. Azambuja citou os investimentos do governo em pesquisas e tecnologias e programas estruturantes, como o Precoce MS e Terra Boa, para gerar qualidade e aumento da produtividade. “Hoje somos ponta de lança no mercado”, disse.

Questão de tempo

Ao destacar o trabalho do governo brasileiro para retomar o processo de convencimento do mercado internacional quanto à qualidade da carne, durante seu discurso na abertura da Expogrande, Reinaldo Azambuja citou que o ministro Blairo Maggi “foi a pessoa certa na hora certa” para contornar a crise com rapidez e conhecimento de mercado. Depois da decisão de alguns países do Oriente Médio, como a China, em suspender o embargo, o governador disse não ter dúvidas que o restabelecimento do mercado mundial será uma questão de tempo.

A abertura da 79ª Expogrande contou com a presença de lideranças políticas e rurais do Estado, dentre as quais o senador Waldemir Moka, a deputada federal Tereza Cristina e o deputado estadual Junior Mochi; vice-governadora Rose Modesto, primeira dama Fátima Azambuja e secretários estaduais. Na oportunidade, os Correios e a Acrissul homenagearam in memorian o pecuarista, escritor e divisionista Paulo Coelho Machado, que faleceu em 26 de julho de 1999, com o selo personalizado.

