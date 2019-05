MS tem conversão de áreas de pastagens para agricultura

O grande desafio do Estado, segundo Beretta, fica por conta do avanço da produção em áreas que ainda não dispõe de infraestrutura básica como as estradas em condições de escoar a safra - Foto: Divulgação

A Capital Campo Grande sediou nesta última semana, o Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos (SBSA). Na ocasião, o Superintendente da Semago, Rogério Beretta contribuiu no Painel que discutiu as “Transformações socioeconômicas e ambientais pela intensificação da produção agropecuária em solos arenosos”.

Ele apresentou números que dão conta que Mato Grosso do Sul que tem 20 milhões de hectares de pastagem, teve uma significativa e recente conversão de áreas de pastagem para agricultura.

Segundo o superintendente a missão para o Governo do Estado, diante de todas as transformações, é conseguir implantar a terceira fase do zoneamento agroecológico obtendo o mapeamento da bacia do Rio Paraná.

O grande desafio do Estado, segundo Beretta, fica por conta do avanço da produção em áreas que ainda não dispõe de infraestrutura básica como as estradas em condições de escoar a safra. Para ele o enfrentamento desta demanda faz parte de uma série de ações, como citou a ampliação do número de estações meteorológicas que passou de 27 para 45 na atual gestão.

Essa é a primeira vez que o evento é realizado em MS, com a organização da Embrapa, UEMS e o apoio da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, além do Governo do Estado.