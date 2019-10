MS receberá três etapas de caravana da UPL sobre proteção e aumento de produtividade da soja

Em todo o Brasil, até dezembro, 64 cidades de 12 estados estão no roteiro da caravana, que conta com três veículos truck, projetados especialmente para os eventos - Foto: Divulgação/Assessoria

Mato Grosso do Sul receberá três etapas da Caravana que leva a produtores rurais conhecimentos sobre mais proteção e produtividade na cultura da soja. A ação é realizada pela UPL, uma das cinco maiores empresas do setor de soluções agrícolas do mundo.

Campo Grande, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste serão visitados em 28, 29 e 30 de outubro. Em todo o Brasil, até dezembro, 64 cidades de 12 estados estão no roteiro da caravana, que conta com três veículos truck, projetados especialmente para os eventos.

“Nosso objetivo com essa caravana é apresentar formas de garantir a proteção do plantio de soja e, consequentemente, proporcionar maior rentabilidade da lavoura a partir do uso de defensivos agrícolas eficazes, modernos e seguros”, explica o gerente de marketing estratégico para fungicidas da UPL Brasil, Fernando Arantes.

Durante a Caravana da UPL, produtores rurais e consultores podem obter informações sobre o inovador fungicida Tridium, que protege o potencial produtivo da soja, e o fungicida multissítio Unizeb Gold, presente na agricultura brasileira há cinco safras, já tendo tratado com sucesso mais de 95 milhões de hectares.

“Tridium, lançamento recente da UPL, é uma solução inovadora. Com esse produto, apostamos no manejo inteligente protegendo a soja logo no início do ciclo, no pré-fechamento das entrelinhas, assegurando uma lavoura mais eficiente e produtiva até a colheita”, explica Arantes.

Confira o cronograma da caravana no estado:

• Campo Grande: 28 de outubro;

• São Gabriel do Oeste: 29 de outubro;

• Chapadão do Sul: 30 de outubro.

Para mais informações, acesse o site.