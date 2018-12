MS no Campo destaca os resultados da Agricultura de Precisão em Itaporã

O programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País. - Divulgação

O MS no Campo desta semana o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Agraer/MS com pequenos agricultores no município de Itaporã. Lá o engenheiro agrônomo, Douglas Pellin, dá assistência aos agricultores que optaram por adotar a metodologia de Agricultura de Precisão. Ele destaca que a nova metodologia já possibilitou economia real para o produtores.

O programa traz ainda todas as informações sobre a proposta do Governo do Estado que pode por fim há décadas de abandono do rio Taquari. O Ibama publicou a portaria estabelecendo normas para a apresentação de projetos para recuperação da Bacia do rio Taquari, por meio da conversão de multas ambientais.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a medida oficializada pelo Ibama traduz o esforço do Governo do Estado, nesses quatro anos, para restaurar os recursos naturais destruídos pelo assoreamento do Taquari.

Nesta edição o ouvinte MS no Campo confere ainda os detalhes da programação da 14ª edição da Dinapec (Dinâmica Agropecuária 2019).

E o programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e participação dos jornalistas Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O programa conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça agora.