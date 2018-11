Programa MS no Campo destaca o programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal

O governador Reinaldo Azambuja - Divulgação

O MS no Campo desta semana traz todas as informações sobre a regulamentação do programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal que, segundo o governador Reinaldo Azambuja, tem como principal objetivo estimular a criação de gado com responsabilidade ambiental num dos biomas mais importantes do mundo – o Pantanal. Durante a solenidade o governador ainda ressaltou que este é um novo nicho de mercado, com potencial para exportação.

O programa ouviu também o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, que também destacou a importância do Programa para a preservação do Pantanal e valorização do homem pantaneiro.

Nesta edição o ouvinte MS no Campo confere ainda que o Governo do Estado entregou na quarta-feira (28.11) dois projetos de lei para aprovação da Assembleia Legislativa. O primeiro diz respeito ao Refis do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o outro iguala a carga tributária para indústrias e empresas em operações interestaduais com farelo de soja.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Ridel, explicou que o projeto de lei permite a possibilidade de estender o benefício fiscal de até 50% sobre a alíquota de 12% para as empresas em operações interestaduais com farelo de soja.

E o programa ainda traz a Agenda Rural com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência AM e FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular o programa no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência do público-alvo do produto.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e participação dos jornalistas Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O programa conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Ouça Agora.