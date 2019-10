MS é líder no país em integração lavoura, pecuária e floresta

A ILPF é uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes sistemas produtivos, dentro da mesma área, e pode ser adotado por pequenos, médios e grandes produtores, de diferentes formas - Foto: Divulgação

Com 2 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul é destaque nacional em áreas rurais que utilizam o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). O resultado consta no relatório da Rede ILPF no Brasil, divulgado pela Embrapa.

A ILPF é uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes sistemas produtivos, dentro da mesma área, e pode ser adotado por pequenos, médios e grandes produtores, de diferentes formas, explicou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

O titular da Semagro lembra que os resultados do relatório da Rede ILPF já apontam o cumprimento de um dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro no Acordo de Paris.

Verruck destaca a importância desse resultado para o Estado.

Segundo o secretário esse resultado traz importantes ganhos ambientais, credibilidade internacional, mas em especial ganhos ao produtor.

A pesquisa encomendada pela Rede de Fomento ILPF foi realizada pelo Kleffmann Group na safra 2015/2016 e estimou que o Brasil conta hoje com 11.468.124 ha com sistemas integrados de produção agropecuária.