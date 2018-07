MS ganha feira inovadora de agronegócio, a Campo Grande Expo

A deputada federal por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, também participou da solenidade de abertura da Campo Grande Expo. - Divulgação

Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, de representantes políticos dos níveis municipal, estadual e federal, além de importantes lideranças nacionais do agronegócio, foi aberta oficialmente, na noite desta segunda-feira (16), em Campo Grande/MS, a Campo Grande Expo, a mais jovem feira brasileira do setor. “É sempre importante o Estado poder contar com uma pessoa com o espírito empreendedor como tem a Alessandra Piano, idealizadora e realizadora da feira, que se empenha em concretizar seus sonhos”, afirmou Azambuja. O governador salientou os desafios vencidos pela promotora da feira, enfatizando que a Campo Grande Expo “já é uma realidade no cenário econômico do Estado”.

A deputada federal por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, também participou da solenidade de abertura da Campo Grande Expo. Na ocasião, salientou a coragem da idealizadora da feira. “Penso que Campo Grande, pela importância de Mato Grosso do Sul no cenário agrícola brasileiro, merecia ter já há muito tempo uma feira do porte da Campo Grande Expo”, afirmou a parlamentar, acrescentando que a exposição já se credencia a entrar no calendário nacional das principais feiras do segmento. “Acredito que a Alessandra dormirá hoje com a sensação do dever cumprido”, finalizou Tereza Cristina.

Em sua saudação de abertura da Campo Grande Expo, Alessandra Piano relembrou que enfrentou vários desafios e obstáculos no processo de concepção do evento, que durou cerca de um ano, mas fez questão de ressaltar que encontrou também muitas pessoas e entidades que lhe incentivaram. Uma dessas entidades foi a ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio.

A idealizadora da feira agradeceu o apoio e estímulo dos dirigentes da entidade, enfatizando que a ABAG foi uma das primeiras associações que procurou para detalhar seu projeto de montar uma feira de agro no Mato Grosso do Sul. “Quero destacar que foi o Luiz Cornacchioni, diretor da ABAG, um dos responsáveis pelo direcionamento temático da feira no sentido de dar foco ao ILPF – Integração Lavoura Pecuária e Floresta, o sistema que está mais desenvolvido no Mato Grosso do Sul”, complementou a empreendedora. A partir desse conceito, segundo Alessandra, a configuração da feira evoluiu para um mix que inclui exposição de novas tecnologias em máquinas e equipamentos para agropecuária e difusão de conhecimento por meio de um consistente programa de palestras, debates e oficinas temáticas práticas para levar informação importante ao desenvolvimento constante do produtor rural.

Além do governador Azambuja e da deputada federal Tereza Cristina, a solenidade de abertura da Campo Grande Expo foi prestigiada por diversas lideranças de Campo Grande e do Estado, assim como de autoridades federais. Estiveram presentes, entre outros: Celso Martins, superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica; Jaime Verruck, secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Produção; Luiz Fernando Buainain, como representante do prefeito de Campo Grande, Marquinho Trad.

Também estiveram presentes à solenidade: Lucas Galvam, superintendente do Senar-MS; Alysson Polzonoff Silveira, gerente comercial da Yara Brasil Fertilizantes, uma das primeiras empresas que decidiu a apoiar a exposição; Ronney Robson Mamede, chefe geral da Embrapa de Corte, representando Maurício Antonio Lopes, presidente da Embrapa; Nilde Brun, secretária municipal de Cultura e Turismo; Agenor Mattielo, secretário municipal de Gestão; Ivan Fernandes Pires Junior, vice-presidente do Sicredi União MS/TO; Muricio Koji Saito, presidente da Famasul – Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul; Paulo Cesar Neves de Matos, representando Evandro Narciso de Lima, superintendente da Caixa Econômica Federal; Edmilson Costa, gerente da agência do Sicredi União MS/TO; e João César Mato Grosso, presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Agropecuária e Turismo, além de ser diretor da Germisul.

A cerimônia de abertura oficial da Campo Grande Expo, que antecedeu os pronunciamentos de políticos e lideranças setoriais, contou ainda com uma parte artística e cultural, que incluiu uma apresentação da conhecida cantora Delinha, uma referência no cancioneiro popular do Mato Grosso do Sul. Junto com seu grupo, a artista interpretou duas de suas canções mais conhecidas:Prazer de Fazendeiro e Antigo Aposento. Ao final da cerimônia de abertura da feira, houve ainda uma queima de fogos.

A Campo Grande Expo conta com uma área total de 20 mil m2 e e 80 expositores. A feira prossegue até a próxima sexta-feira, dia 20, das 8h às 20h30, no Terra Nova Eventos (Rod MS 080, Sn, Quadra: 0 Area; Lote: 0A2 - B). Na tarde desta terça-feira (17), a exposição prevê uma série de palestras e atividades.

ACOMPANHE A SEGUIR A PROGRAMAÇÃO DE HOJE (17) E AMANHÃ (18)

17 DE JULHO - DIA DO PANTANEIRO

Dinâmica de Campo

14h – MCHALLE

Demonstração dos equipamentos MCHale para produção de feno, palha e pré-secado (acesso pela estrada atrás do Tatersal)

16h – GERMIPASTO

Demonstração de regulagem e precisão da semeadora VC-TEC (pista de test drive)

Tatersal

14h – Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae/Fiems/Paeco

Empresas: Agro Smart Cultivo Inteligente, Agrointeli, E-laudo, Sankkhya, Sicredi, Solinftec, Personalbov, Rural Centro, Truncadão, Governo do Mato Grosso do Sul.

19h – Leilão Pecuária Forte, Gado de corte – Realização MS Leilões Rurais (Transmissão pelo Canal do Boi)

Palestras e oficinas técnicas

• Sala 1

14h – O Agronegócio e a Política Agrícola - Antônio Buainain, Economista - Unicamp;

15h - Ciclo de Palestras Integração IPF

- Sombra e Eficiência Reprodutiva de Bovinos PF: Conforto Térmico de Bovinos em Diferentes Densidades de Árvores.

Palestrante: Fabiana Villa Alves, zootecnista - Embrapa;

- Sistema Agrossilvipastoril no Cerrado Brasileiro: Ambiência e Fisiologia de Bovinos Nelore.

Palestrante: Caroline Carvalho de Oliveira, Zootecnista - UFMS;

- Eficiência Reprodutiva de Fêmeas Bovinas sob Sombreamento.

Palestrante: Fabiana de Andrade Melo Sterza, Médica Veterinária;

- Eficiência Reprodutiva de Reprodutores Bovinos sob Sombreamento. Palestrante: Eliane Vianna da Costa e Silva, Médica Veterinária – UFMS

• Sala 2

14h - Confecção de Tralhas de cabeça para Equinos - Senar-MS (Turma 2)

- Dia 18 de Julho – DIA DA MULHER AGRO



• Dinâmicas no Campo

8h - Curso técnico: Manejo nada nas mãos, com a Médica Veterinária, Adriane Zart

Local: Mangueiro ao fundo da feira

10h30 – BROWMAN

Demonstração das máquinas KRONE para produção de feno e pré secado (pasto ao fundo da feira, acesso estrada atrás do Tatersal);

11h – GERMIPASTO

Demonstração de regulagem e precisão da semeadora VC-TEC

(pista de Test Drive de máquinas);

11h30 – Test Drive Trator New Holland com agricultura de precisão e piloto automático, tecnologia de GPS e sinal

(pista de Test Drive de máquinas);

14h – MCHALE

Demonstração dos equipamentos MCHale para produção de feno, palha e pré secado

(pasto ao fundo da feira, acesso estrada atrás do Tatersal);

16h – GERMIPASTO

Demonstração de regulagem e precisão da semeadora VC-TEC

(pista de Test Drive de máquinas);



• Sala Certfica Agro

8h – Curso: Formação e Manejo de Pastagens – Implantação, Adubação, Manejo, Instalações – Boviplan – Primeiro dia (duração de 2 dias);

• Tatersal

PAINEL DE LÍDERES PARA TROCAS INTELIGENTES

8h30 - Painel I: LIDERANÇAS FEMENINAS DO AGRONEGOCIO

Teka Vendramini – Produtora Rural, Diretora da Sociedade Rural Brasileira

Dora ledi Toniasso Bileco – Produtora Rural, Arquiteta e Urbanista

Maria Eloá Rigolin – Zootecnista e Empresária

Leda Garcia de Souza – Zootecnista

Roberta Maia – Administradora e Gerente de capital humano da Servsal

Andreza Pollato – Secretária Nacional de Mulheres da Presidência da República;

9h30- Painel II: MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO CAMPO

Leyde Alves Pedroso – Advogada

Dora Bileco – Produtora Rural

Carla Stephanini – Advogada, Especialista em Gêneros e Politicas Publicas

Luciana Branco Vieira – Advogada, Coordenadora do Centro Oeste da ABMCJ (Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica);

10h45 – III - CONSTELAÇÕES SISTEMICAS NA VIDA E NOS NEGOCIOS

Maria Eloá Rigolin – Zootecnista

Gheany Calasans Belmonte Murakami – Psicóloga atuante no Direito Sistêmico do Judiciário

Fernanda Correa Cava – Psicóloga;

14h – IV - CONGRESSO NACIONAL DAS MULHERES DO AGRO

Renata Camargo – Coordenadora Geral do Congresso Nacional de Mulheres

Alessandra Piano – Coordenadora Campo Grande Expo;

14h45 – Painel V - JOVENS DO FUTURO DO AGRO MS - (Universitárias)

Teka Vendramine- Diretora da Sociedade Rural Brasileira e Produtora Rural

Elizangela Domenis Marino – Acadêmica de Veterinária

Aline Mayumi Kimura da Silva – Acadêmica de Veterinária

Eloisa Natana Cupertino de Lima – Acadêmica de Administração

Amanda Rocha – Zootecnista com especialização em Agromarketing;

15h30 – VI - Cooperativismo Feminino: SICREDI E VOCE JUNTOS PELO CRESCIMENTO DO SEU NEGOCIO

Gracita Barbosa – Administradora

Virginia Scaquete Caceres – Gerente Sicredi

Fernanda Diel – Gerente de Negocios Sicredi;

19h - Leilão de Gado de Corte, Realização Leiloboi e Organização BPW/CG (Eva Medeiros, Maria Eloá Rigolin, Jussara Feltrin);

• Sala 1

9h - Preparo de Doce Pastoso de Laranja com Banana

Oficina Senar/MS – Duração: 4 horas – Vagas: 15;

14h - Preparo de Doce Pastoso de Laranja com Banana

Oficina Senar/MS – Duração: 4 horas – Vagas: 15;



• Sala 2

9h - Boas Técnicas de Produção e Aplicação do Feno no Ciclo Completo do Boi, com o Eng. Mec. Rafael Hendrik Bouwman – Diretor Comercial Bouwman;

10h15 – Tecnologias e Manejos no preparo do solo, com Paulo Padilha – Piccin;

14h – Tecnologia de Aplicação de Agroquímicos – Bicos Jacto – Aplicação de Alta Performance, com Rafael Fachini Mamoni.

Mais informações:

CAMPO GRANDE EXPO

Data: 16 a 20 de julho de 2018

Local: Terra Nova Eventos (Rod Ms 080, Sn, Quadra: 0 Area; Lote: 0A2 - B)

Horário: das 8h às 20h30

www.campograndeexpo.com.br