MS é o segundo estado que apresenta a maior variação no preço da carne de ovinos

O mercado de ovinocultura em MS registrou a segunda maior variação positiva no preço do kg da carne no Brasil. O levantamento foi realizado entre maio e junho em dez estados brasileiro pelo Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos da Embrapa no Rio Grande do Sul.

Santa Catarina foi o estado que apresentou a maior variação, com 21,1% no total. Na sequência, Mato Grosso do Sul teve uma variação de 6,6%: em maio o kg da carne ovina custava R$ 7,13 e em junho R$ 7,60.

Em maio por exemplo, o volume de abates de ovinos em MS aumentou 183% no primeiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado.

Comparando o 1º semestre de 2020 com o do ano passado, houve uma variação positiva de 0,2% em relação ao preço pago ao produtor pelo kg da carne ovina. A média do semestre de 2020 ficou em R$ 7,57 o kg.