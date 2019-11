MS Agro chega a 10ª edição como referência de debate sobre agronegócio do estado

Maurício Saito, presidente da Famasul - REPRODUÇÃO

Com o tema “As perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro”, o MS Agro chega a sua 10ª edição no dia 20 de novembro, no auditório do Sistema Famasul, em Campo Grande. Já considerado um dos principais eventos de debate e reflexão estratégica do agronegócio sul-mato-grossense, o encontro traz na programação palestras técnicas e um painel sobre o assunto, mediado pela jornalista Kellen Severo.



A 10ª Edição do MS Agro tem como objetivo conscientizar os participantes sobre a importância de se elevar o agronegócio a um alto nível de desenvolvimento sustentável. Também vai abordar questões relacionadas aos desafios atuais do setor e a necessidade de se investir na qualificação profissional e formação dos gestores.



O evento terá público-alvo composto por dirigentes sindicais, empresários rurais, profissionais liberais, lideranças do setor agropecuário, representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao agro, representantes de câmaras setoriais e cooperativas, entre outros.



Após abertura do evento com o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, programada para 18h30, a primeira palestra terá como tema “Contexto internacional: comércio e potenciais mercados para o Agro do Brasil”, ministrada pela superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra.



Em seguida, o economista Celso Toledo vai falar sobre “Cenário Macroeconômico Brasileiro: perspectivas para o Agronegócio”. Por fim, um debate será mediado pela jornalista Kellen Severo com a presença dos palestrantes, do público e do presidente do Sistema Famasul.



Inscrições são limitadas. Clique aqui.