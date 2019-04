Morre aos 74 anos, Rubens Catenacci, um dos principais nomes da agropecuária

O corpo de Rubens será velado e sepultado em Curitiba - Foto: Divulgação

O proprietário da Fazenda 3R, e considerado uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio, Rubens Catenacci faleceu na manha de hoje (23) em Curitiba. O fazendeiro que tinha 74 anos estava internado devido um enfisema pulmonar ocasionado por uma pneumonia agravando o seu estado de saúde.

O pecuarista era um dos principais nomes do agronegócio sul-mato-grossense. Em agosto do ano passado, foi premiado, como o melhor produtor de carne zebu do país.

Rubens já havia recebido vários outros prêmios, tais como melhor criador de bezerros do Brasil, tanto pela Beef Point, quanto pela Beef Expo. O corpo de Rubens será velado e sepultado em Curitiba.