Ministro Blairo Maggi lança Plano 'Agro Mais MS' na quinta-feira em Campo Grande

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estará em Campo Grande na próxima quinta-feira (21) para o lançamento do Programa Agro Mais MS. O evento acontecerá às 17h, no auditório Germano Baros de Souza, no centro de Convenções Rubens arquiteto Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

A proposta do Ministério em desdobrar o Plano continuado “Agro Mais”, do Governo Federal, para os estados e municípios, tornando mais ágil o tempo de resposta do Ministério da Agricultura às necessidades do agronegócio brasileiro. O Governo de MS aderiu ao programa durante uma reunião realizada no mês de abril, que contou com a presença do chefe de gabinete do Mapa, Coaraci Nogueira de Castilho; do superintendente Federal da Agricultura (SFA – Mapa/MS), Celso Souza Martins; do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck e do ‎Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Renato Roscoe.

“Será um grande programa, com um conjunto de ações que incluem o levantamento de demandas do setor do agronegócio do interior do Estado e a capacitação dos prefeitos para tratamento dessas solicitações junto ao Ministério da Agricultura”, explicou Jaime Verruck.

O projeto, que promete beneficiar inclusive pequenos produtores e a agroindústria familiar do estado, prevê o lançamento de um sistema de informação que deve facilitar e agilizar o processo de registro dos produtos de origem animal.

Outro avanço, segundo o ministro Maggi, é em relação a desburocratização do processo de habilitação das plantas das indústrias que trabalham com produtos de origem animal. Com o Agro Mais, uma habilitação para exportar aos países que não requerem requisitos sanitários específicos é concedida automaticamente no momento do registro junto ao sistema SIF.

"Quando a gente consegue desburocratizar, é mais dinheiro na mão do produtor e, consequentemente, é mais dinheiro na mão do povo", salientou ao comentar sobre os efeitos do Plano Agro Mais.

Veja Também

Comentários