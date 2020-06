Mapa seleciona dois consórcios de MS para aderirem a sistema nacional de inspeção animal

Secretário de Produção Jaime Verruck - Foto: Divulgação

Dois consórcios públicos de Mato Grosso do Sul estão entre os 12 selecionados pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) que receberão apoio para aderir ao Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).

O COINTA (Consórcio intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) e o CONISUL (Consórcio intermunicipal da Região Sul do Mato Grosso do Sul) são os representantes do Centro-Oeste selecionados para integrar o projeto piloto que visa ampliar o mercado nacional de produtos de origem animal das agroindústrias de todo país.

O secretário Jaime Verruck explica que a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) tem feito um grande esforço para junto com a Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal) para aumentar a base de empresas habilitadas no SISBI, permitindo a comercialização de produtos no âmbito nacional.

“Esse edital do MAPA é fundamental para descentralização, mas com objetivo de manter a segurança alimentar necessária dentro dos processos de inspeção. Isso está na linha que a Semagro tem trabalhado com a Iagro de ampliar as bases habilitadas”, explica o secretário titular da Semagro.

O Projeto tem por objetivo orientar tecnicamente os consórcios municipais que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal visando ampliar o âmbito de comércio das suas agroindústrias de carnes, leite, pescados, ovos, mel e respectivos derivados.

A iniciativa do Mapa conta com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM), da Confederação Nacional de Consórcios Intermunicipais (Conaci) e da Rede Nacional de Consórcios Públicos.