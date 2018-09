Manejo correto resulta em safra acima da média no Mato Grosso do Sul

Um dos principais diferenciais do 'De Primeira, Sem Dúvida' é levar informação para o produtor saber utilizar as melhores ferramentas no momento correto - Dviulgação

Mato Grosso do Sul se consagra, a cada safra que passa, como um dos grandes polos de produção de soja no Brasil. Dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado indicam safra de 9,56 milhões de toneladas de soja em 2017/2018. Interessante ressaltar que este resultado, nunca visto antes, é 1 milhão de toneladas superior ao do ciclo 2016/2017. A produtividade verificada também atingiu marca histórica, de 59,2 sacas por hectare.

O engenheiro agrônomo Edson Borges comenta que o produtor fez o dever de casa nesta safra. "Ele respeitou o vazio sanitário, efetivou a nutrição ideal para a cultura sempre buscando altas produtividades, com lucratividade, respeitou os níveis nutricionais exigidos pela cultura, realizou correto controle das plantas daninhas, insetos e doenças, plantou a variedade ideal, indicada para a região, e seguiu à risca o período de aplicação para o manejo fitossanitário".

Para auxiliar na gestão correta da safra e na tomada de decisão em relação aos produtos a serem utilizados, a Bayer coloca à disposição do produtor o programa "De Primeira, Sem Dúvida", a fim de mostrar a importância do manejo adequado para o controle das doenças firmando o sucesso da colheita. Como prova dos ganhos da iniciativa, Chapadão do Sul, palco do projeto no estado, teve crescimento de produtividade em 1,8 sacas por hectares a mais nas áreas de manejo correto em comparação àquelas com aplicações atrasadas.

"Durante a fase de análise do 'De Primeira, Sem Dúvida', o clima favoreceu muito e o agricultor aplicou ainda mais tecnologia, diminuindo riscos na lavoura, resultando em uma boa produtividade e mais segurança ao seu negócio", aponta Borges. O rendimento registrado corresponde a três sacas a mais por hectare ante a safra anterior. Prova que o sojicultor está se esforçando é que nos últimos anos esta conta só aumenta: na safra 2014/2015 a média foi de 49 sacas, em 2015/2016 pulou para 50, e em 2016/2017 foram 56 sacas.

"Esses números precisam subir cada vez mais, por isso, para a safra 2018/2019 o produtor precisa se preocupar, além de tudo, com o conhecimento que seja dele, que é plantar na hora certa e cuidar da lavoura para produzir mais e melhor. Uma dica que posso dar é para que fiquem de olho nas doenças de solo e, principalmente, no clima, pois tudo está nos levando a crer que esta seja uma safra com influência do El Niño", finaliza o Godoy.

Um dos principais diferenciais do 'De Primeira, Sem Dúvida' é levar informação para que o produtor saiba utilizar as melhores ferramentas no momento correto. "Sabe-se que para a disseminação de uma doença na cultura da soja, existem vários fatores envolvidos, portanto, é difícil ser totalmente assertivo. Este projeto orienta o produtor a fim de aproveitar seu investimento da melhor maneira. Para conseguirmos o manejo adequado, é fundamental considerar a importância de outras estratégias, como a resistência genética, o vazio sanitário e a eliminação da soja guaxa/tiguera na entressafra, assim como tecnologia de aplicação que realmente permita uma boa distribuição dos fungicidas. Cada safra tem sua particularidade e desafio, por isso é importante o sojicultor estar bem preparado", explica Marcos Dallagnese, gerente de Fungicidas da Bayer.

Além da iniciativa, prova de que produtores sul mato-grossenses buscam cada vez mais tecnificação à fazenda, são os dados da Rede AgroServices da Bayer, que apontam os serviços de Estação Meteorológica e Agroespecialistas (Consultoria in loco que ajuda produtores rurais em questões técnicas sobre as lavouras), como os mais requisitados dentro do Programa de Pontos da empresa.

Todos os dados, vídeos e depoimentos da safra acompanhada nas áreas do "De Primeira, Sem Dúvida" podem ser vistos no site: http://www.agro.bayer.com.br/de-primeira-sem-duvida.

